Новосибирские зоозащитники требуют наказать организаторов жестокого отлова собак

Зоозащитники подали заявления в полицию, главное управление ветеринарии Новосибирска и прокуратуру с требованием организовать проверку способов отлова бездомных собак представителей ИП Сахаров. При этом действовать активисты предлагают локально, в пределах одного района.

Инициаторы обращения уточнили, что предприниматель заключил договор с администрацией Новосибирского района на отлов собак. Помимо территории района, зона охвата ловцов включает Левобережный мусорный полигон. Указана в документе и общая сумма договора — 600 000 рублей, выделенные из областного бюджета. При этом у ловцов нет нужных навыков, как и условий для содержания животных, утверждают активисты.

— Собак отвозят в жилой сектор, и помещают в металлическую бытовку, расположенную по адресу ул. Восточный поселок, 13…где нет света, не кормят, не поят и не убирают за ними. Голодные животные постоянно лают, скулят и воют, — говорится в тексте заявления в правоохранительные органы, с которым ознакомился Atas.Info.

По указанному адресу располагается Епархиальный комплексный центр социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья. Здесь предприниматель и организовал бытовку. А отловом животных занимались люди без определенного места жительства на автомобиле Газель с нечитаемыми номерами. К тому же, территория, на которой осуществлялся отлов не предусмотрена контрактом.

— Собак ловили на территории Ленинского и Кировского районов, что не является зоной ответственности администрации Новосибирского района. А в месте содержания животных была собака, имеющая владельца из Дзержинского района, на ней был ошейник с номером телефона, по которому никто не звонил, — уточнила представитель центра «Егоров и партнеры» Светлана Слесарева.

Сейчас все спасенные животные помещены на платные передержки, где о них заботятся. В дальнейшем собакам будут подыскивать новый дом, добавила активистка.

Ранее в Новосибирской области произошла трагедия: стая бродячих собак напала на женщину, в результате чего она скончалась на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.