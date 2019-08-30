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РАТМ Холдинг подключился к созданию индустриального парка «РИД Катайск»

Он будет сформирован на производственных площадях «Катайского насосного завода», который входит в зону ТОСЭР.
  • 30/08/2019, 11:34
РАТМ Холдинг подключился к созданию индустриального парка «РИД Катайск»

АО «Завод «Экран», действующее от имени АО «Катайский насосный завод» (обе компании входят в РАТМ Холдинг) и правительство Курганской области заключили соглашение, предполагающее совместное участие сторон в создании на производственных площадях АО «КНЗ» индустриального парка «РИД Катайск» типа brownfield. Сообщила пресс-служба холдинга.

— Сотрудничество подразумевает разработку и реализацию инвестпроектов в отдельных отраслях экономики и социальной сфере, модернизацию инфраструктуры индустриального парка, обеспечивающей условия для эффективной деятельности резидентов, оказание организационного и методического содействия в получении государственной поддержки, — уточняет генеральный директор АО «Завод «Экран» Александр Журавлев.

Планы по созданию индустриального парка «Катайск» типа brownfield на базе имущественного комплекса «КНЗ» РАТМ анонсировал в середине 2018 года.

РАТМ Холдингу понравился brownfield

Кроме того, стороны договорились о формировании «дорожной карты» паркового проекта. Промпарк организуют в границах ТОСЭР «Катайск». По словам первого заместителя губернатора Курганской области Андрея Саносяна, оценить все перспективы территории можно изучив план комплексного развития Катайского района, включающий инфраструктурные и социальные объекты, которые предстоит в течение в пяти лет отремонтировать и построить в рамках нацпроектов и других госпрограмм, уточняется в сообщении.

«Завод «Экран», принимая во внимание экономические интересы РАТМ Холдинга, подтвердил готовность привлекать резидентов на площадку — им помогут развернуть производственную деятельность, в том числе, пройти необходимые экспертизы и согласования, найти подрядчиков (прежде всего, из Курганской области), также компании обеспечат трудовыми ресурсами.

— Рыночные потребности «КНЗ» в ближайшее время могут быть существенно расширены, — обратил внимание Александр Журавлев. — Для этого сейчас разрабатывают новые изделия, ведут необходимые переговоры с потенциальными партнерами. Чтобы завод оставался конкурентоспособным с него нужно снять непрофильную нагрузку, чему должно способствовать развитие индустриального парка: как известно, на любом промышленном предприятии часть направлений экономически выгоднее передать на аутсорсинг.

Общая площадь территории индустриального парка составит 10,8 га; площадь объектов недвижимости — 14,6 тыс. кв. м. Специализация — приборо- и машиностроение; дерево- и металлообработка; производство насосов, арматуры, автокомпонентов, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также прочей неметаллической минеральной продукции, текстильных изделий.

АО «Катайский насосный завод» входит в число крупнейших насосостроительных заводов в России. «КНЗ» проектирует, изготавливает и поставляет насосное оборудование гражданского назначения, в том числе для объектов атомной энергетики и нефтяной отрасли, а также жилищно-коммунального хозяйства.

Завод «Экран» арендует имущество «Сибэлектротерма»

Завод «Экран» арендует имущество «Сибэлектротерма»

Напомним, в управлении РАТМ Холдинга уже есть парк типа brownfield, расположенный на площадях завода «Экран» в Новосибирске — он официально зарегистрирован, как индустриальный парк (ИП). Еще одну промышленную площадку —АО «Сибэлектротерм» — в конце 2018 года холдинг взял в управление.  Здесь в 2019-2020 годах РАТМ также планирует создать индустриальный парк.  Кроме того, холдинг заявлял об интересе к площадкам ОАО НПО «Сибсельмаш». Его также называли в числе интересантов создания Мегапарка «Комбинат 179».

Фото предоставлено пресс-службой Курганской области

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