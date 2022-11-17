Для новосибирских подростков запустят новые проекты развития

17 ноября Министерство образования Новосибирской области и Всероссийское движение «Вдохновители» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в организации проектов в сфере развития и социального ориентирования молодежи в регионе.

— «Маршрут Вдохновения» помогает подросткам найти в себе силы, тот самый импульс, необходимый для свершения великих дел, — прокомментировал Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области.

В рамках соглашения стороны планируют взаимодействовать в области организации совместных проектов и мероприятий, научно-образовательных конференций и иных активностей, направленных на позитивное развитие молодежи.

— Подписанное сегодня соглашение расширяет наши возможности по взаимодействию и запуску новых молодежных проектов, — прокомментировал Алексей Чумаков, руководитель Всероссийского движения «Вдохновители».

Ранее редакция сообщала о старте пятого трека молодежного проекта «Маршрут Вдохновения».