В ближайшие годы в промышленно-логистическом парке будет работать порядка 15 тыс человек

— Сейчас в промышленно-логистическом парке работает более 6 тыс сотрудников. После того, как все резиденты введут свои предприятия, на площадке будет работать около 15 тыс человек. Это уже город в городе, — сообщил на пресс-конференции директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Для обеспечения работы сотрудников на территории ПЛП сейчас строится гостиница, а также две большие столовые. Рассматривается вопрос централизованной доставки сотрудников автотранспортом от площади Маркса и площади Калинина, а также от остановочной платформы.

— ПЛП развивается и нам приходится вводить дополнительную инфраструктуру. Не исключаю, что в итоге мы придем к тому, что рядом будем строить жилье для сотрудников парка, — добавил Зырянов.

О том, что на территории ПЛП начинается строительство общежития и точек общепита стало известно в апреле 2021 года. В сентябре 2022 правительство Новосибирской области объявило тендер по выбору подрядчика для строительства энергетической инфраструктуры на территории АО «Промышленно-логистический парк».

Промышленно-логистический парк создан в 2007 году, в настоящее время на его территории реализуют инвестпроекты 26 компаний. Резиденты парка и пользователи инфраструктуры уже вложили в свои проекты 56 млрд рублей, а общий объем налогов, уплаченных резидентами парка в бюджет области превысил 5 млрд рублей. Сейчас площадь парка составляет 1059 га. Еще около 200 га земли пока находится в резерве. Александр Зырянов отметил, что она будет заполнена инвесторами в течение 2-3 лет работы.

Ранее редакция рассказывала, что рядом с ПЛП может появиться особая экономическая зона.