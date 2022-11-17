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В ближайшие годы в промышленно-логистическом парке будет работать порядка 15 тыс человек

  • 17/11/2022, 17:52
Промышленно-логистический парк
В «Агентстве инвестиционного развития» не исключают, что рядом ПЛП вскоре появятся дома для сотрудников.

— Сейчас в промышленно-логистическом парке работает более 6 тыс сотрудников. После того, как все резиденты введут свои предприятия, на площадке будет работать около 15 тыс человек. Это уже город в городе, — сообщил на пресс-конференции директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Для обеспечения работы сотрудников на территории ПЛП сейчас строится гостиница, а также две большие столовые. Рассматривается вопрос централизованной доставки сотрудников автотранспортом от площади Маркса и площади Калинина, а также от остановочной платформы.

— ПЛП развивается и нам приходится вводить дополнительную инфраструктуру. Не исключаю, что в итоге мы придем к тому, что рядом будем строить жилье для сотрудников парка, — добавил Зырянов.

В ПЛП появится общежитие и точки общепита

О том, что на территории ПЛП начинается строительство общежития и точек общепита стало известно в апреле 2021 года. В сентябре 2022 правительство Новосибирской области объявило тендер по выбору подрядчика для строительства энергетической инфраструктуры на территории АО «Промышленно-логистический парк».

Промышленно-логистический парк создан в 2007 году, в настоящее время на его территории реализуют инвестпроекты 26 компаний. Резиденты парка и пользователи инфраструктуры уже вложили в свои проекты 56 млрд рублей, а общий объем налогов, уплаченных резидентами парка в бюджет области превысил 5 млрд рублей. Сейчас площадь парка составляет 1059 га. Еще около 200 га земли пока находится в резерве. Александр Зырянов отметил, что она будет заполнена инвесторами в течение 2-3 лет работы.

 

Ранее редакция рассказывала, что рядом с ПЛП может появиться особая экономическая зона.

Фото с сайта ПЛП  

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленно-логистический парк инвестиции


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