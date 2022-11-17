Вопрос по заводу «Нестле» решится в январе-феврале

— Уведомления об отказе от площадки от компании «Нестле» в правительство области не поступало. Инвестор получил разрешение на строительство, в соответствии с соглашением по договору аренды земельного участка ему предоставляются отчеты, — сообщила на пресс-конференции начальник управления институционального и территориального развития экономики министерства экономического развития региона Ирина Агапеева.

Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов также отметил, что агентство пока придерживается прежней стратегии при работе с этим инвестором.

— Мы строим инфраструктуру в «Южном ПЛП». Все работы идут по графику. Инвестор должен зайти на площадку и начать строительство в сентябре 2023 года. Если он откажется, то у нас уже есть 3 компании, которые хотели бы занять этот участок, —пояснил он. — Инвестор должен определиться в январе – феврале 2023 года. Мы попросим его дать окончательный письменный ответ.

По словам Ирина Агапеевой, пока на площадке ПЛП «Южный» два потенциальных резидента — «Нестле» и предприятие по переработке рапса и льна с общим объемом инвестиций 14 млрд рублей.

16 ноября на заседании бюджетного комитета регионального парламента первый заместитель губернатора области Владимир Знатков, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что по «Нестле», учитывая международную обстановку, рассматривается вопрос смены названия инвестора.

— Закрывать проект у него намерения нет. На ПЛП «Южный», по-прежнему, два якорных арендатора: «Нестле» и компания по производству масла из КНР. Оба проекта живые, не снимаются, — подчеркнул Знатков.

Соглашение с «Нестле Пурина ПетКер» Новосибирская область подписала в сентябре 2020 года. Ранее строительство завода в Искитимском районе Новосибирской области на территории промышленно-логистического парка «Южный» планировалось начать в 2022 году. Стоимость работ оценивалась в 10 млрд руб (В ценах 2020 года. —Ред.). К 2026 году завод должен был выйти на производственные мощности в 100 тыс. т корма в год. На предприятии планировалось создать 250 рабочих мест.

В августе 2022 Purina остановила производство и продажу в РФ некоторых кормов для кошек и собак.

Стоит отметить, что в Новосибирской области с 2002 года работает фабрика компании «Марс», которая также занимается производством кормов для домашних животных. Компания является резидентом промышленно-логистического парка. Недавно на пресс-конференции заместитель губернатора области Сергей Семка сообщила, что «Марс» планирует расширять производство в регионе.

Напомним, на следующей неделе 24-26 ноября в Новосибирске пройдет XI Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2022.

Ранее редакция рассказывала на какие цели область направит средства, привлеченные по инфраструктурным и бюджетным кредитам.