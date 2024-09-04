Для поддержки аграриев на территории Новосибирской области введут режим чрезвычайной ситуации

В Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова министерством сельского хозяйства региона готовятся необходимые правовые документы о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Заместитель председателя Правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов отметил, что на сегодня непрекращающиеся проливные дожди на территории региона значительно мешают проведению уборочной кампании.

— Это сказывается не только на сроках уборки, но также на качественных и количественных показателях урожая. Подготовку документов о введении режима ЧС планируется завершить на этой неделе, — добавил Андрей Шинделов.

Введение режима ЧС позволит обратиться в Минсельхоз России с предложением об изменении значений целевых показателей, установленных для региона в этом году.

Кроме того, будут приняты меры по усилению группировки сельскохозяйственной техники, находящейся в распоряжении сельхозпредприятий, с целью ее максимального и эффективного использования при обеспечении сезонных полевых работ.