39 курьеров-соучастников преступлений выявлено в Новосибирской области

Сегодня курьеры часто привлекаются к совершению преступлений. К ним поступают сообщения через телеграм и прочие мессенджеры и соцсети с предложением заработать, забрать посылку и т.д. рассказала заместитель начальника отдела Главного следственного управления регионального Главка полиции подполковник юстиции Елена Ганжа
— На территории Новосибирской области с начала года выявлено более 100 преступлений, где родственником, под предлогом оказания поддержки их родным, спровоцировавшим ДТП, предлагалось организовать материальную поддержку, — отметила Ганжа. — 39 курьеров установлено и привлечено к ответственности по соучастию в мошенничестве. По 4 уголовным делам проходят несовершеннолетние.
Ранее редакция сообщала о том, что курьера-мошенника на 4,5 года отправили за решетку под Новосибирском.
Фото freepik, автор: freepik
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