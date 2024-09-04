Мужчину судят за совершённую 8 лет назад кражу в Новосибирской области

В Тогучинском районе перед судом предстанет житель Алтайского края, которого обвиняют в краже на 8 миллионов рублей. Он совершил преступление восемь лет назад, но теперь ему придётся ответить за свои действия.

По версии следствия, ночью 13 июля 2016 года в Тогучине обвиняемый вместе с неизвестным сообщником проник в помещение ювелирного магазина. Они проделали отверстие в стене и похитили украшения на сумму около 8 миллионов рублей. После этого скрылись с места преступления.

Личность обвиняемого установлена экспертным путем по оставленному им ДНК на одеяле, которым грабители занавесили камеры видеонаблюдения.

В мае 2024 года 34-летнего мужчину удалось задержать в Москве. На данный момент он заключен под стражу.

Уголовное дело передано в Тогучинский районный суд для рассмотрения.

– В отношении второго соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.



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