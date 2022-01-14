Для поддержки научных образовательных центров предложили использовать преференции

— Эта инициатива уже обсуждалась, мы говорили: «Если у нас нет возможности и мы не видим острой целесообразности в увеличении прямой финансовой поддержки, суммы гранта, то можно использовать и другие меры поддержки. Например, преференции. И не только налоговые, но и очень важные регуляторные», — отметил, выступая на дискуссии «Научно-образовательные центры (НОЦ): надежда или головная боль региона?» в рамках Гайдаровского форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По его словам, возможны три уровня НОЦ. Первичный: защитил программу, ее одобрили к реализации, получил грант 127 млн на выстраивание системы управления.
— По истечению срока, допустим, два-три года, ты отчитываешься о работе, показываешь результат: наработки, научные темы, перспективу и реальную отдачу в экономике. Присваивается следующий уровень, и можно получить следующий пакет поддержки, — пояснил Травников. — Например, преимущественное участие в различных программах, в том числе Министерства науки и высшего образования. Так в прошлом году мы получили хороший опыт по созданию молодежных лабораторий, в первую очередь в НОЦ.
Через два-три года после очередного отчета становится заметно, действительно ли участник «замахнулся» на мировой уровень, а темы, которые приняты в работу, и проекты, которые запущены в реализацию, могут дать мировой резонанс.
— После этого он может получить новый ранг и претендовать на другой пакет поддержки. Вот тут уже можно использовать и налоговые преференции, и регуляторные, — подчеркнул Травников.
Министр Валерий Фальков при этом отметил, что необходимо повысить роль глав субъектов в реализации программ развития НОЦ, увеличить их ресурсное обеспечение и роль в социально-экономическом развитии регионов.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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