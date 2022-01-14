Для поддержки научных образовательных центров предложили использовать преференции

— Эта инициатива уже обсуждалась, мы говорили: «Если у нас нет возможности и мы не видим острой целесообразности в увеличении прямой финансовой поддержки, суммы гранта, то можно использовать и другие меры поддержки. Например, преференции. И не только налоговые, но и очень важные регуляторные», — отметил, выступая на дискуссии «Научно-образовательные центры (НОЦ): надежда или головная боль региона?» в рамках Гайдаровского форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, возможны три уровня НОЦ. Первичный: защитил программу, ее одобрили к реализации, получил грант 127 млн на выстраивание системы управления.

— По истечению срока, допустим, два-три года, ты отчитываешься о работе, показываешь результат: наработки, научные темы, перспективу и реальную отдачу в экономике. Присваивается следующий уровень, и можно получить следующий пакет поддержки, — пояснил Травников. — Например, преимущественное участие в различных программах, в том числе Министерства науки и высшего образования. Так в прошлом году мы получили хороший опыт по созданию молодежных лабораторий, в первую очередь в НОЦ.

Через два-три года после очередного отчета становится заметно, действительно ли участник «замахнулся» на мировой уровень, а темы, которые приняты в работу, и проекты, которые запущены в реализацию, могут дать мировой резонанс.

— После этого он может получить новый ранг и претендовать на другой пакет поддержки. Вот тут уже можно использовать и налоговые преференции, и регуляторные, — подчеркнул Травников.

Министр Валерий Фальков при этом отметил, что необходимо повысить роль глав субъектов в реализации программ развития НОЦ, увеличить их ресурсное обеспечение и роль в социально-экономическом развитии регионов.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» к концу 2021 года созданы 15 НОЦ, программы деятельности которых реализуются на территории 35 субъектов Российской Федерации, выступивших инициаторами их создания, при участии 150 образовательных организаций высшего образования, 136 научных организаций и 290 крупных или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг. Кроме того, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 2021 году в рамках деятельности НОЦ реализована поддержка молодых исследователей по созданию 120 молодежных исследовательских лабораторий.. Однако в регион поступает немало средств на модернизацию приборной базы институтов и поддержку молодых ученых по другим программам. К примеру, 12 января стали известны итоги работы комиссии по проведению отбора заявок ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, на получение грантов в форме субсидий из федерального бюджета на обновление приборной базы. Согласно этому отбору, институты новосибирского научного центра получат в 2022 году более 1 млрд рублей.