Время детских развлекательных центров в материальном мире закончилось. Они будут уходить в «цифру»

— Новогодний локдаун сильно повлиял на детские развлекательные центры. Новогодние праздники всегда давали серьезный всплеск выручки компаниям индустрии развлечений. В этом году они ее были лишены. На мой взгляд, это приведет к тому, что многие участники рынка будут закрываться. Тренд продлится, как минимум, до осени, потому что до конца весны, скорее всего, будут новые волны пандемии, а летом люди вновь разъедутся на дачи, то есть поток посетителей в ТЦ сократится. Кроме того, в связи с падением платежеспособного спроса люди начнут экономить на развлечении детей. Поток посетителей может возобновиться осенью, если ситуация с эпидемиологической обстановкой стабилизируется.

Нынешний кризис переживут только очень крепкие и сильные развлекательные центры. Мелким компаниям и ИП придется уйти с рынка. Хотя мы видим, что с него уходят и крупные игроки. Например, у «Солнечного города» была очень интересная идея бизнеса — город профессий. Но если нет клиента, какой бы прекрасной не была идея, она увядает. На мой взгляд, именно это и произошло.

Думаю, что сотрудники многих развлекательных центров сейчас будут уходить в другие — более стабильные и доходные — ниши. Например, в спортивные детские центры. Вернутся ли они назад — большой вопрос. То есть в перспективе в этой индустрии может возникнуть дефицит опытных кадров.

С другой стороны, не исключаю, что после завершения пандемии и отмены всех ограничений на рынке начнут появляться новые форматы и модели детских развлекательных центров. Это будут уже совсем другие развлечения. Детские центры, которые существовали ранее, были больше в материальном мире. В результате пандемии их время заканчивается. Вскоре мы увидим формирование новой индустрии детских развлечений и форматов развития детей. Все будет уходить в область «цифры».

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