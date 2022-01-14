Рекламодателям

Время детских развлекательных центров в материальном мире закончилось. Они будут уходить в «цифру»

Татьяна Гениберг, доцент НГУЭУ, президент клуба управляющих бизнес-центрами Новосибирска:
  • 14/01/2022, 13:39

Новости Новосибирска— Новогодний локдаун сильно повлиял на детские развлекательные центры. Новогодние праздники всегда давали серьезный всплеск выручки компаниям индустрии развлечений. В этом году они ее были лишены. На мой взгляд, это приведет к тому, что многие участники рынка будут закрываться. Тренд продлится, как минимум, до осени, потому что до конца весны, скорее всего, будут новые волны пандемии, а летом люди вновь разъедутся на дачи, то есть поток посетителей в ТЦ сократится. Кроме того, в связи с падением платежеспособного спроса люди начнут экономить на развлечении детей. Поток посетителей может возобновиться осенью, если ситуация с эпидемиологической обстановкой стабилизируется.

Нынешний кризис переживут только очень крепкие и сильные развлекательные центры. Мелким компаниям и ИП придется уйти с рынка. Хотя мы видим, что с него уходят и крупные игроки. Например, у «Солнечного города» была очень интересная идея бизнеса — город профессий. Но если нет клиента, какой бы прекрасной не была идея, она увядает. На мой взгляд, именно это и произошло.

Думаю, что сотрудники многих развлекательных центров сейчас будут уходить в другие — более стабильные и доходные — ниши. Например, в спортивные детские центры. Вернутся ли они назад — большой вопрос. То есть в перспективе в этой индустрии может возникнуть дефицит опытных кадров.

С другой стороны, не исключаю, что после завершения пандемии и отмены всех ограничений на рынке начнут появляться новые форматы и модели детских развлекательных центров. Это будут уже совсем другие развлечения. Детские центры, которые существовали ранее, были больше в материальном мире. В результате пандемии их время заканчивается. Вскоре мы увидим формирование новой индустрии детских развлечений и форматов развития детей. Все будет уходить в область «цифры».

Фото предоставлено экспертом

316

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : пандемия Детские развлекательные центры бизнес


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Новости компаний

Каталог недвижимости

ВТБ снизил минимальную ставку по автокредитам без залога

14/01/2022, 14:50

ВТБ: сибиряки увеличили втрое траты за рубежом в новогодние каникулы

14/01/2022, 11:29

Не одни дома с Wink: рейтинг самых «новогодних» фильмов Сибири

14/01/2022, 11:12

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам

14/01/2022, 09:00

Актуальный разговор

Интервью

Бизнес, работающий с самозанятыми, захлебывается в проверках

Все материалы
Лента новостей

Торги по выбору подрядчика для долгостроя в ЖК «Закаменский» не состоялись

14/01/2022, 15:10

Жители сельсовета под Новосибирском против многоэтажных новостроек

14/01/2022, 15:00

Для поддержки научных образовательных центров предложили использовать преференции

14/01/2022, 13:29

Снижение платежеспособного спроса и локдаун сказались на выручке арендаторов ТЦ

14/01/2022, 13:15

Почти 68 млн рублей получит институт физики полупроводников СО РАН на обновление приборной базы

14/01/2022, 11:50

10 тысяч килограмм мандаринов заказали новосибирцы в «Самокате» за новогодние каникулы

14/01/2022, 10:44

S7 Airlines перевезла в минувшем году более 17 миллионов пассажиров

14/01/2022, 09:46
Новости Сибири

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в связи с крушением легкомоторного самолета «Аэропракт-22»

14/01/2022, 14:13

Экспорт меда из Сибири вырос вдвое

14/01/2022, 12:34

Верховный Суд поддержал решение Новосибирского УФАС, оштрафовавшего оператора связи

12/01/2022, 17:09

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Снижение платежеспособного спроса и локдаун сказались на выручке арендаторов ТЦ

Российский рынок труда потерял треть молодых работников за 11 лет

Росатом разрешил строительство СКИФ в наукограде Кольцово

В мэрии Новосибирска изыщут средства на рост зарплат работникам, убирающим снег

Позволит ли повышение тарифов увеличить объем капремонта?

Финансы

Использовать маткапитал для покупки жилья в кооперативах станет проще

Использовать маткапитал для покупки жилья в кооперативах станет проще

Социально ориентированные предприятия могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию проекта

Новосибирский завод готовится к размещению второго выпуска облигаций

Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

В Новосибирской области с нового года резко выросли тарифы на капремонт многоквартирных домов

Политика

Новости Новосибирской области

Отставки/назначения 2021 года

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Недвижимость

Новости Новосибирска

Торги по выбору подрядчика для долгостроя в ЖК «Закаменский» не состоялись

Жители сельсовета под Новосибирском против многоэтажных новостроек

На ЛДС установят оборудование финского производителя ICEPRO

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

В Новосибирске восстановили права более 4 тысяч обманутых дольщиков

Технологии

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Как Big Data и искусственный интеллект меняют нашу жизнь

Будущее рекламы за технологиями виртуальной реальности

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

Агропром

Новости Новосибирской области

Минсельхоз России начал собирать заявки на льготный тариф для перевозки зерна

На новосибирский аграрный рынок зашел новый игрок

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Транспорт

Новости Новосибирска

На торги по отделке станции метро «Спортивная» заявился один участник

Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

Медицина

Новости Новосибирска

В коронавирусные стационары стали попадать новосибирцы, вовремя не прошедшие ревакцинацию

Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Авто

Новости Новосибирской области

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Туризм

Новости Новосибирска

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Общество

Новости Новосибирска

Жители сельсовета под Новосибирском против многоэтажных новостроек

10 тысяч килограмм мандаринов заказали новосибирцы в «Самокате» за новогодние каникулы

S7 Airlines перевезла в минувшем году более 17 миллионов пассажиров

Российский рынок труда потерял треть молодых работников за 11 лет

В коронавирусные стационары стали попадать новосибирцы, вовремя не прошедшие ревакцинацию

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска