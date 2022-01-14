Снижение платежеспособного спроса и локдаун сказались на выручке арендаторов ТЦ

В новогодние праздничные дни в 2022 году активность потенциальных потребителей региона была в среднем на 2-4% выше, чем в прошлом году, но ниже, чем в аналогичный период 2020 года на 18-20%, отметили в ответ на запрос Infopro54 в компании Focus (Москва).

— Так как праздники в 2020 году выпали на еще «допандемийный» период, на мой взгляд, прирост, в сравнении с праздничным периодом 2021 года, можно рассматривать как определенную положительную тенденцию восстановления трафика, как минимум, «в наиболее значимые периоды», объясняющуюся меньшими ограничениями на посещение объектов на фоне накопившейся психологической усталости и желания совершать покупки в традиционном формате. Хотя, безусловно, о наличии какой-либо устойчивой положительной тенденции можно будет говорит только по итогу периода «январь-февраль», — комментирует руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Михаил Васильев.

Доцент НГУЭУ, президент клуба управляющих бизнес-центрами Новосибирска Татьяна Гениберг считает, что новогодний трафик в новосибирских ТЦ остался на уровне прошлого года. Однако, по сравнению с обычными выходными и буднями, упал на 10-20%.

— На минувших новогодних каникулах люди недостаточно активно посещали ТЦ. Причем в основной массе это были взрослые посетители и подростки-старшеклассники. Детей родители старались с собой не брать, так как в ТЦ были закрыты развлекательные детские центры, и это сказалось на выручке арендаторов индустрии развлечений, — комментирует Гениберг.

По ее оценке, в новогодние праздники новосибирцы приходили в ТЦ, чтобы провести досуг, а не за покупками. Если покупки и были, то в основном мелкие, подарочные. Эту информацию редакции, на условиях анонимности, подтвердили и арендаторы крупных новосибирских ТЦ: «Мега», «Аура», «Галерея Новосибирск». По их словам, основная масса посетителей заходила в магазины «просто посмотреть». Некоторые примеряли понравившиеся вещи, а из разговоров было понятно, что люди планируют заказать аналогичные через интернет-магазины.

— Для магазинов в ТЦ это сильный удар. Судя по тому, что мы наблюдаем, покупательская способность новосибирцев в целом сильно упала за последние два месяца, — говорит Татьяна Гениберг. — Мы видим, что идет повсеместное повышение тарифов на услуги, необходимые для жизни, растут цены на продукты, поэтому население сильно настроено на экономию. Это, прежде всего, касается долгоиграющих покупок: техники, одежды, обуви. Так что все магазины в ТЦ, которые реализуют подобные товары, будут ощущать падение выручки. В приоритете у населения расходы на продукты питания, коммунальные услуги и образование детей, если дети уже где-то обучаются. Думаю, что осенью 2022 года очень сложно будет и образовательному сектору, так как родители будут и на этом экономить.

После завершения новогодних праздников, по оценке Татьяны Гениберг, выручка арендаторов может восстановится до «будних» значений. Но в перспективе будет иметь тенденцию к снижению из-за сокращения платежеспособного спроса.

— Проблема еще и в том, что у нас в регионе достаточно много безработных. Люди не хотят откликаться на вакансии с низкой зарплатой — 20-25 тысяч рублей, предпочитая сидеть дома, и поэтому ритейл теряет этих покупателей, — рассуждает доцент НГУЭУ. — Не исключаю, что у магазинов, которые находятся в ТЦ, уже возникают сложности с выплатой аренды, зарплаты продавцам.

Скорректировать ситуацию, по ее словам, может только завершение пандемии и возвращение экономики в нормальные условия работы.

— Часть этой аудитории вернуть в торговые центры в прежнем объеме, будет уже достаточно сложно, — уверен он.

По мнению Михаила Васильева, на темпы восстановления рынка существенное влияние, помимо эпидемиологической ситуации и связанных с ней ограничений, оказывает тот факт, что часть традиционной аудитории торговых центров и классического ритейла из-за сложившейся ситуации переориентировалась на онлайн-форматы торговли.

Опрошенные редакцией арендаторы также говорят о перетоке в онлайн самой платежеспособной и активной аудитории, которая отслеживает новые коллекции.

Кстати, показатель Mall Index компании Focus, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, для крупных городов Сибири по итогу 2021 года оказался в среднем на 14-16% ниже уровня аналогичного периода доковидного 2019 года. Но на 20-25% выше показателей 2020-го. Так, в Новосибирске Mall Index за 2021 год зафиксирован на уровне -15% от показателей 2019 года. В сравнении с 2020 годом отмечен прирост аудитории ТЦ на 23%. По версии экспертов компании Focus, подобная положительная динамика и в Новосибирске и в целом по наиболее крупным локальным рынкам округа во многом связана с наличием длительного периода локауна в регионе в 2020 году и несколько менее строгими ограничениями в 2021 году, что и позволило торговым центрам вернуть определенную часть аудитории.