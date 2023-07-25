Для ремонта старейшего в Новосибирской области школьного здания привлекут средства из федерального бюджета

140-летняя школа работает в две смены. Проектная мощность – 320 человек, сегодняшняя наполняемость – 508 человек. Школа осуществляет подвоз 130 человек из д. Большой Оёш и удалённого микрорайона «Солнечный» (р. п. Колывань).

Школа – участник национального проекта «Образование», реализация которого ведется в Новосибирской области под контролем правительства региона. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» здесь создано 19 мест по дополнительному образованию естественнонаучной и социально-педагогической направленностей, с возможным охватом 114 человек. В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» открыт центр «Точка роста», являющийся сетевым партнёром для двух сельских малокомплектных школ.

В 2023 году СОШ включена в федеральный проект «Создание цифровой образовательной среды», в рамках которого планируется поставка компьютерного и интерактивного образовательного оборудования.

В 2003 году в здании была проведена стяжка стен. В 2016 году – капитальный ремонт спортивного зала, в 2019 году – текущий ремонт системы отопления. В результате проведённого обследования здание признано крепким, подлежащим дальнейшей эксплуатации. Сейчас необходим ремонт кровли, инженерных коммуникаций, пола, устройство дополнительных санузлов, отделка помещений современными материалами и облицовка фасада.