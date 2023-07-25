Рабочие места, социальная инфраструктура, парки — какой район Новосибирска комфортен для жизни?

Бывает так, что новосибирцы, а тем более гости столицы Сибири, не знают, на каком из районов города остановиться. Районы отличаются не только инфраструктурой и транспортной доступностью, но и многими другими показателями.

Кировский — один из самых активно застраиваемых районов Новосибирска. Его население — почти 194 тысячи человек.

У жителей Кировки всегда есть хороший выбор вакансий на стабильных предприятиях. Всего их здесь более 50, крупных и средних — более 30. В экономической сфере района заняты 42 тысячи человек.

Кировский район может похвастаться сложившимся объемом имеющейся социальной инфраструктуры. В ближайшие 7 лет в районе будут построены 13 детских садов почти на 3 тысячи новых мест, в том числе 3 детских сада на улице Петухова, 1 — на улице Зорге. Также будут возведены 10 школ на 8,4 тысячи мест, в том числе запланировано строительство на улицах Комсомольской и Зорге. Кроме того, здесь строят две новых крупных поликлиники: на улицах Виктора Уса и Краснодарской. На Громова откроют отделение общей врачебной практики.

Одна из задач для территории — улучшение транспортной доступности новых микрорайонов, устранение пробок в часы пик. Также здесь много зеленых зон. Площадь парков и скверов — около 600 тысяч кв. м: это и Бугринская роща, и новый парк «Арена».

— Кировский район — один из самых привлекательных в Новосибирске, — отмечают в ГК «Расцветай». — Мы оцениваем перспективы развития этой локации как отличные и уверены, что через несколько лет здесь станет еще уютнее, благоустроеннее и комфортнее. Мы видим стабильный спрос на качественное жилье в этом районе, запрос на новый уровень жизни и рады, что наши проекты высоко оцениваются покупателями.

У застройщика в этой локации два крупных проекта: «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар», который строится под брендом «Акация». Оба квартала запроектированы с обилием рекреационных зон, спортивными и детскими площадками. Большое внимание уделяется безопасности и удобству ежедневных передвижений по кварталу: двор без машин, прозрачные входные группы на уровне земли, прогулочные бульвары вдоль домов с магазинчиками и кафе.

«Расцветай на Зорге» — квартал с развитой придомовой инфраструктурой для прогулок и активного отдыха. Всего за полчаса можно добраться до пляжа на Обском море, а за 20 минут на машине — до центра левобережья, площади Маркса.

«Цветной бульвар» идеально расположен в центре Кировского района с великолепной транспортной доступностью. В зеленых дворах-парках квартала запланированы современные детские и спортивные площадки, места для отдыха, а через весь квартал протянется большой пешеходный бульвар с цветочными клумбами.

Для тех, кому важно быстро переехать: дома первой очереди в этих проектах сдадут уже в этом году. Цена квадратного метра «Расцветай на Зорге» максимально комфортна — в среднем 95 тысяч рублей, в «Цветном бульваре» — от 100 тысяч. В этих проектах можно приобрести квартиры с готовым ремонтом.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

ул. Зорге, 230

ул. Сибиряков -Гвардейцев, 53/1а

+7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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