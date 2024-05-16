Для ремонта здания службы спасения Новосибирской области ищут подрядчика

Управление контрактной системы правительства Новосибирской области разместило конкурс по выбору подрядчика для капитального ремонта здания, расположенного по адресу Свердлова,14. Здесь находится Центр информационных технологий Новосибирской области, ГКУ НСО «Служба 112», и Центр защиты информации Новосибирской области.

Работы должны пройти в два этапа и завершиться в августе 2025 года.

«Служба 112» была создана в Новосибирской области в 2015 году. В 2017 году Новосибирская область стала первым регионом в СФО и девятым в РФ, где Система-112 была запущена в постоянную эксплуатацию. Система 112 является одним из самых важных сегментов большого федерального проекта по комплексной защите населения от чрезвычайных ситуаций «Безопасный город».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области вводится новая цифровая платформа, которая повысит скорость реагирования экстренных служб.