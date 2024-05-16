Новосибирскую школьницу, изрезавшую одноклассницу, отправили на экспертизу в Москву

Четырнадцатилетнюю Веронику*, которую подозревают в покушении на убийство одноклассницы, 16 мая отправили в столичную клинику для прохождения суд-мед экспертизы. Ранее девочку уже обследовали новосибирские врачи, но результата для следствия не получили.

― Эксперты в течение месяца в условиях стационара закрытого типа проводили исследование, но так и не смогли ответить на вопросы следователя, а также определить степень вменяемости подростка. Теперь эта задача стоит перед специалистами национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, ― сообщил Infopro54 источник.

В столице Веронике предстоит также пробыть один месяц. После получения результатов следствие будет продолжено.

Напомним, преступление произошло 1 октября 2023 года в поселке под Новосибирском. Вероника позвала на прогулку в лес свою одноклассницу Марианну*. Там она достала из кармана канцелярский нож и набросилась на девочку. Садистка изрезала ей лицо, шею и руки. Марианна, истекая кровью, смогла убедить школьницу оставить ее умирать в одиночестве. Когда та ушла, девочка позвонила в службу спасения и сообщила им свои координаты. Пострадавшую нашли участковый и спасатели. Врачи сделали все возможное, чтобы раненая выжила.

Сейчас Марианна уже вернулась к обычной жизни, но впереди у нее еще несколько операций, которые помогут вернуть привлекательную внешность.