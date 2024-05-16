Димитровский мост будут ремонтировать круглосуточно в Новосибирске

На Димитровском мосту завершились подготовительные работы, и теперь строители приступили к основному этапу ремонта.

С этой недели работы на мосту будут вестись круглосуточно.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что необходимо ускорить темпы работ на этом важном объекте. В ближайшее время подрядчик перейдёт на круглосуточный режим работы. Он попросил горожан с пониманием отнестись к этой ситуации, так как откладывать ремонт было нельзя.

По информации мэрии, сейчас закрыта полоса длиной 400 метров. В пятницу, 17 мая, будут установлены ограждения.

Димитровский мост был построен и сдан в эксплуатацию в 1978 году. Последний раз его ремонтировали в 2001 году: тогда меняли не только асфальтобетонное покрытие, но и слои гидроизоляции и выравнивающий слой.

Ремонт Димитровского моста идёт по графику и завершится до сентября 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия рассказала об изменениях на Димитровском мосту после ремонта в Новосибирске.