Для реставрации «Дома с часами» нашли деньги

— В этом году в бюджете Новосибирской области предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации и проведение реконструкции «Дома с часами» — 4,6 млн. рублей, но их недостаточно. Мы составили «дорожную карту» проекта, сейчас ждем ответы от всех собственников помещений. Есть определенные нестыковки, хочется удовлетворить интересы жильцов, собственников помещений и посетителей памятника истории и культуры, — рассказала начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

Между тем, по мнению инспекции проект по реконструкции «Дома с часами» должен быть комплексным и масштабным. В него необходимо включить реставрацию смотровой площадки и башни, ремонт механизма часов и помещений.

Напомним, в марте Infopro54 уже писал, что власти города Новосибирска настаивают на комплексном подходе к реставрации памятника. «Дом с часами» — одно из лучших сооружений архитектуры конструктивизма в Новосибирске. Он находится на пересечении улиц Коммунистическая и Красного проспекта. По данным 2GIS, сейчас в здании расположено 11 организаций — на первом и цокольном этажах. Зам-мэра Новосибирска Анна Терешкова в марте сообщала, что город ведет переговоры о создании в «Доме с часами» музея конструктивизма.