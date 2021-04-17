СПК планирует запустить мясокомбинат в Черепаново во втором полугодии 2021 года

ООО «Сибирская Продовольственная Компания» намерено во втором полугодии 2021 года запустить новых цех на площадке своего Черепановского филиала. Строительство мясокомбината с автоматизированным оборудованием компания начала в 2019 году. Итоговая стоимость инвестиционного проекта составит более 2 млрд руб. На комбинате будет создано 200 рабочих мест.

Ранее компания говорила о планах запустить объект в эксплуатацию осенью 2020 года.

Директор по маркетингу ООО «СПК» Галина Шмидт, выступая на сессии «Точки роста для розничных сетей и производителей на рынке» в рамках II Новосибирского торгового форума в 2019 году, рассказывала, что на заводе по производству мясных полуфабрикатов будет цех рубленых полуфабрикатов, полуфабрикатов без теста. Это безоболочные колбаски, котлеты для бургеров. Также на предприятии планировали выпускать продукцию под маркой «СПК-классическая». Часть полуфабрикатов будет производиться в тесте.

ООО «Сибирская продовольственная компания» создана в 1994 году. Входит в ООО «РМП-Холдинг» (99%), говорится на сайте СПК. У холдинга собственная сырьевая база в Республике Алтай (село Соузга и Усть-Кокса) и Новосибирской области (Черепаново и Краснозерское), мясоперерабатывающие заводы в Новосибирске, Красноярске и Калининградской области.