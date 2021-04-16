Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Центр исследований и разработок GS Labs (холдинг GS Group) принимает заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Конструируй будущее». Участникам из Новосибирска предлагается разработать устройство для умного дома с возможностью интеграции в систему «Умный дом DREHOME&TV».

Формат конкурса предполагает два отборочных онлайн-этапа и финальную защиту проектов перед экспертным жюри. Первый тур будет проходить до 11 июля. За три месяца участникам необходимо придумать концепцию устройства для «Умного дома DREHOME&TV», зарегистрироваться и подать заявку на сайте конкурса.

Во второй тур смогут пройти до 9 команд. Результатом работы конкурсантов на этом этапе станет устройство для умного дома, которое по условиям технического задания должно быть интегрировано в систему «Умный дом DREHOME&TV» посредством протокола ZigBee.

Финальное состязание пройдет в ноябре 2021 года. Формат его проведения будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. На заключительном этапе конкурсанты должны представить работающий прототип заявленного в первом туре устройства и защитить его перед жюри. По итогам презентаций будут выбраны три лучшие работы. Каждая команда победителей получит денежные призы: первое место — 1 000 000 рублей, второе место — 500 000 рублей, третье — 200 000 рублей.