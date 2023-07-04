Губернатор обозначил требующие максимально оперативного решения задачи в сфере содержания улиц и тротуаров

Губернатор Андрей Травников, как и анонсировал сегодня на оперативном совещании, обсудил эти вопросы со специалистами Правительства области, мэрии Новосибирска, дорожных служб на базе Дорожно-эксплуатационного управления №1.

«За предыдущие годы были внесены некоторые изменения, применены новые подходы к ремонту люков и участков, примыкающих к ним; к сезонному весеннему ямочному ремонту, к содержанию дорог в зимний период с меньшим применением песко-соляной смеси, к самому качеству смеси. Но перемены «в год по чайной ложке» не устраивают, сегодня многие города в своих подходах к проблеме ушли далеко вперёд. Нам приходится навёрстывать, и есть целый спектр задач, которые требуют решения прямо сегодня. Правительство Новосибирской области готово помочь городу в обновлении коммунальной техники, но хотелось бы, чтобы эта техника приходила под новые управленческие решения и подходы», — заявил Андрей Травников.

Одна из проблем, как отметил Губернатор, — чрезмерная «чересполосица»: много границ между участками, за содержание которых отвечают различные ведомства – ДЭУ, район, департамент благоустройства и т.д.

«Наверное, придётся привлекать сторонние организации. Город доложил, что один из районов в этом году в качестве эксперимента будет передан на аутсорсинг на содержание целиком – без лишних границ и с требованием обеспечить нормативное содержание на всей площади передаваемого района. Очень много таких – казалось бы – простых и отработанных в других городах решений, которые у нас надо внедрять немедленно», — акцентировал внимание глава области.

Остро стоит и вопрос с содержанием газонов: из-за неоптимального разграничения зон ответственности на многих улицах газоны оказались без присмотра.

«Как в той поговорке – «у семи нянек дитя без глазу». А разрушенные, неухоженные газоны – это основной источник пыли летом. Все вопросы, которые мы сегодня обсудили, должны перейти в стройную программу деятельности уже в этом году. Правительство области, я со своей стороны, готовы поддержать, в том числе и финансово, реализацию программы организации содержания и уборки территории Новосибирска», — резюмировал Андрей Травников. Также глава региона обратил внимание руководителя регионального минтранса Анатолия Костылевского на недопустимость такого явления на региональных дорогах как выбоины. «Мы увеличиваем в этом году нормативы на содержание, объём средств на ямочный ремонт. Яма на региональной дороге – это вчерашний век, такого допускать нельзя, и здесь требуются даже больше организационные, управленческие решения, чем особые технические, технологические», — сказал Губернатор.

Обсудили во время выездного совещания и кадровый вопрос. Со стороны руководства ДЭУ-1 прозвучало замечание о том, что в нашей области в колледжах не готовят специалистов для дорожной деятельности. Андрей Травников поставил задачу: тщательно проверить сколько новосибирские колледжи и техникумы выпускают водителей-механизаторов на дорожные машины. В регионе каждый год увеличивают контрольные цифры приёма на бюджетные места для того, чтобы удовлетворить, в первую очередь, основные отрасли, и дорожная – в их числе.

«Я не раз обращал внимание на то, что на улицах Новосибирска мало рабочих для ручной уборки – подчищать территории, где машинное оборудование не может подобраться. И сегодня это подтвердилось. Здесь тоже наметили ряд решений: как привлечь дополнительные силы на эту, казалось бы, неквалифицированную, но столь необходимую для большого города работу», — сказал Губернатор.

Напомним, что сегодня на оперативном совещании Андрей Травников заявил о том, что теме содержания улиц и тротуаров, — пристальное внимание. Она станет обязательной и во всех рабочих поездках Губернатора в районы области.