Сотрудники мэрии Новосибирска будут получать премии в размере двухмесячного оклада

На сессии городского совета депутаты установили размер денежных поощрений муниципальных служащих.

— Проектом решения предлагается повысить на 0,5 размер ежемесячного денежного поощрения в отношении отдельных должностей: главный, ведущий, старший, младший круг должностей муниципальной службы. Кроме того, с учетом требования прокурора города от 1 июня 2023 года предлагается установить максимальный размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий для лиц, замещающих муниципальные должности, в размере, не превышающем двукратного размера ежемесячного содержания, — сообщила руководитель департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска Маргарита Маслова.

По данным прокуратуры, неопределенность размера премии за особо важные и сложные задания является коррупциогенным фактором. Депутаты поддержали решение и установили величину поощрения муниципальных служащих.

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