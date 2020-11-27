Для слабовидящих разрабатывают цифровую навигацию

— 13% жителей России относятся к слабовидящим или слепым. В Новосибирске почти 4 тысячи человек не обладают зрением. Наш проект — навигационный комплекс «ТемпТоп» — нацелен на создание доступной среды для слабовидящих людей с использованием технологий искусственного интеллекта, чтобы обеспечить им комфортное проживание на территории города, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор центра смарт-технологий Новосибирского госуниверситета Игорь Болдырев.

Основное отличие новосибирской разработки от иностранных аналогов — более высокая чувствительность. Если у западных разработок радиус действия составляет 1-1,5 метра, то у новосибирской — 20-30 см, что позволяет создать более безопасную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, информация, что они собирают, хранится за рубежом, а это запрещено российским законодательством.

— В новосибирской разработке также предусмотрен голосовой помощник, которому слабовидящий может задавать вопросы и получать необходимую информацию: где он находится, где в округе расположены аптеки, магазины, попросить вычислить адаптированный путь и т.д. Будет разрабатываться семантическая информационная база и для получения консультаций, если человек находится внутри помещения, — говорит Болдырев.

Конечный продукт представляет собой мультиязычное мобильное приложение для смартфонов на базе iOS и Android. Архитектура системы на улице выглядит как GPS, а в помещении как Wi-Fi. Для вычисления местоположения пользователя в помещении используются аппаратные средства смартфона, трекера и радиомаяки (СШП/UWB). Они устанавливаются в специально отведенных местах по всему зданию. Радиомаяк полностью совместим со всеми популярными мобильными операционными системами.

По словам Игоря Болдырева, проект очень заинтересовал ассоциацию «Национальное объединение организаций в области создания доступной среды «Доступная Городская Среда», ГК «Семивер» (Москва), которая занимается поставками спецоборудования для маломобильных групп населения, а также Всероссийское общество слепых. Сейчас задача разработчиков: создать работающий прототип (через 6 месяцев) и разместить его в помещениях общества, чтобы протестировать и получить отзывы по продукту.

— О тестировании прототипа мы также договорились с мэрией Новосибирска. Он будет размещен в НГУ и НГТУ. Интерес проявляют и коммерческие компании. В частности, мы получили письмо из аэропорта Внуково, в котором они выразили интерес в размещении системы на своей территории, так как аналогии уже используются в иностранных государствах, — поясняет Болдырев. — Надеемся, что к чемпионатам мира по волейболу и хоккею мы сможем развернуть подобные сети в нашем городе и аэропорту, чтобы принимать маломобильные категории гостей.

Коммерческая цель проекта: через 2 года выйти на ежемесячную выручку 10 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- ohurtsov