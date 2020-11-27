В Новосибирске предлагают создать производство V2X-оборудования

— Инвестиции в пилотный проект по «Умной улице» в Новосибирске, по нашим расчетам, составят 25-30 млн рублей. Сегодня мы еще не определились с улицами, где будем его реализовывать. Те варианты, которые мы предлагали, находятся в реконструкции или на капремонте. Пилотный участок определяется, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС исполняющий обязанности генерального директора АО «Мобилити груп» Никита Храмов.
По его словам, сейчас группа изучает улицы Фрунзе и Большевистскую. Если одна из них будет выбрана, то при реализации проекта предстоит достаточно серьезное оснащение: практически на каждый светофорный объект через 500 м нужно будет установить детекторы транспорта и V2X-устройства.
— Пока у нас есть вариант поставки V2X-устройств только иностранного производства: европейские или китайские. Однако поставки V2X-оборудования занимают достаточно много времени и средств, так как этот стандарт по факту еще не лицензирован. Поэтому мы провели встречу с новосибирской компанией «Вега» (ООО «Вега-Абсолют»), где проговорили возможность локализации производства V2X-устройств в городе, — поясняет Храмов.
ООО «Вега-Абсолют» создано в 1996 году. На сегодняшний день компания реализовала более 1000 различных проектов, создала и произвела более миллиона устройств в направлении телематики и мониторинга автотранспорта.
V2X-оборудование — это телематические устройства для всех видов коммуникаций между транспортными средствами.
Фото: pixabay.com, автор- ArtisticOperations
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