В Новосибирске предлагают создать производство V2X-оборудования

— Инвестиции в пилотный проект по «Умной улице» в Новосибирске, по нашим расчетам, составят 25-30 млн рублей. Сегодня мы еще не определились с улицами, где будем его реализовывать. Те варианты, которые мы предлагали, находятся в реконструкции или на капремонте. Пилотный участок определяется, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС исполняющий обязанности генерального директора АО «Мобилити груп» Никита Храмов.

По его словам, сейчас группа изучает улицы Фрунзе и Большевистскую. Если одна из них будет выбрана, то при реализации проекта предстоит достаточно серьезное оснащение: практически на каждый светофорный объект через 500 м нужно будет установить детекторы транспорта и V2X-устройства.

— Пока у нас есть вариант поставки V2X-устройств только иностранного производства: европейские или китайские. Однако поставки V2X-оборудования занимают достаточно много времени и средств, так как этот стандарт по факту еще не лицензирован. Поэтому мы провели встречу с новосибирской компанией «Вега» (ООО «Вега-Абсолют»), где проговорили возможность локализации производства V2X-устройств в городе, — поясняет Храмов.

Напомним, соглашение о реализации в городе проекта «Умная улица» было подписано между АО «Мобилити груп» и мэрией Новосибирска в октябре в рамках форума «Городские технологии». У компании есть опыт реализации нескольких пилотных проектов в городах России. На базе платформы V2X в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и ряде других российских городов внедряется система безопасности, которая устанавливается в городском электротранспорте, в частности в трамваях. Она своевременно оповещает водителя о том, что зазевавшийся пешеход может заступить на рельсы перед транспортным средством, а также при наличии препятствия на расстоянии 150 м снижает тормозной путь трамвая. При попытке водителя совершить обгон система предупреждает его о встречном автомобиле, невидимом из-за едущего впереди транспортного средства, а также о невидимой в зеркалах опасности сзади или сбоку. Совместно с НП «ГЛОНАСС» компания создает единую стратегию развития всех транспортных систем, которая, во-первых, повысит безопасность участников движения, во-вторых, даст экономический эффект для муниципалитетов от роста популярности общественного транспорта.

ООО «Вега-Абсолют» создано в 1996 году. На сегодняшний день компания реализовала более 1000 различных проектов, создала и произвела более миллиона устройств в направлении телематики и мониторинга автотранспорта.

V2X-оборудование — это телематические устройства для всех видов коммуникаций между транспортными средствами.

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