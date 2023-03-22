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Для сотрудников АО «РЭС» стартовал очередной этап образовательного марафона «Энергия успеха»

  • 22/03/2023, 13:55
Набор участников шёл среди всех категорий работников компании с высшим или средним профессиональным образованием, кто ранее не участвовал в проекте. В целом, было подано более 140 заявок.

энергетика21 марта 2023 года для сотрудников АО «РЭС» стартовал третий этап уникального образовательного проекта – марафон «Энергия успеха». Набор участников шёл среди всех категорий работников компании с высшим или средним профессиональным образованием, кто ранее не участвовал в проекте. В целом, было подано более 140 заявок.

Программа обучения была разработана одним из ведущих вузов Сибири, да и всей России — НГТУ НЭТИ. Она учитывает бизнес-цели системообразующего электросетевого предприятия региона и состоит из 6 основных модулей:

  • экономика и финансы крупной организации;
  • современный менеджмент;
  • бухгалтерский и управленческий учет;
  • управление человеческими ресурсами;
  • управление электросетевой компанией;
  • закупочная деятельность.

Энергетикам предстоит пройти обучение с марта по август 2023 года в самых разных форматах, среди которых очные занятия, онлайн-лекции и даже серия деловых игр для отработки навыков командного взаимодействия.

Программа обучения была разработана еще в 2021 году и изначально предназначалась для руководящего персонала и кадрового резерва. На сегодняшний день обучение прошли уже 280 энергетиков, которые высоко оценили полученные знания.

Инна Польская, заместитель начальника управления технологических присоединений АО «РЭС» поделилась:

«Курс хороший, темы освещены полезные и касающиеся деятельности большинства подразделений предприятия.  Видение деятельности компании у маня стало шире. В целом мне очень понравилось. Самое главное, мы друг друга узнали, тем самым, расширились наши границы в коммуникациях, работать стало значительно проще.  Узнали успехи и достижения друг друга. Укрепился «командный дух».». 

Со своей стороны, начальник отдела комплектации ТМЦ филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» Константин Коршиков отметил:

«Очень интересно было заниматься на очных занятиях. Когда нас делили на группы, и мы прорабатывали различные ситуации. Это научило работать в команде с незнакомыми людьми. Высказывать своё мнение, слушать мнение других людей и принимать совместное решение.».

Участие в марафоне «Энергия успеха» — это не только возможность прокачать свои компетенции и навыки, но и обменяться опытом, повысить эффективность командной работы и применить ценнейший опыт в производственных процессах компании, от ежедневной работы которой зависит качество и надежность электроснабжение потребителей всей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроэнергия АО «РЭС»


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