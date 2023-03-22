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В Новосибирской области снизилась заболеваемость туберкулезом

  • 22/03/2023, 14:17
власть
Более чем на 6%.

Усиление профилактики, создание единой системы оказания медицинской помощи по профилю «фтизиатрия» и новой системы лекарственного менеджмента, укрепление материально-технической базы противотуберкулезной службы позволили снизить заболеваемость туберкулезом в регионе в 2022 году более чем на 6%. Однако заболеваемость до сих пор остается значительно выше средних значений по стране – работа по данному направлению продолжает быть на особом контроле областных властей.

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, о ситуации с заболеваемостью туберкулёзом и развитии фтизиатрической помощи в Новосибирской области рассказала рассказали заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

В регионе отмечается устойчивая тенденция по улучшению ситуации с туберкулезом. Показатель заболеваемости этой инфекцией уменьшается ежегодно на протяжении 10 лет, в 2022 году заболеваемость по территории Новосибирской области снизилась на 6,3%. В тоже время показатели заболеваемости еще не достигли среднероссийских, что требует дальнейшей активизации работы.

— Тема профилактики и лечения туберкулеза для Новосибирской области сохраняет свою актуальность, особенно важна иммунопрофилактика для детского населения. Задачи по активизации профилактической работы по туберкулезу в нашем регионе были ранее обозначены Президентом РФ, –  отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

В предшествующий период в Новосибирской области создана единая система оказания специализированной медицинской помощи по профилю «фтизиатрия». Объединение областной туберкулезной больницы и противотуберкулезного диспансера позволило обеспечить полную преемственность стационарного и амбулаторного этапов лечения. Создана новая система лекарственного менеджмента, позволяющая упростить лекарственное обеспечение пациентов на всех этапах лечения. Оптимизирована маршрутизация для больных, нуждающихся как в амбулаторной, так и в стационарной помощи. Реализуется пилотный проект, по внедрению модели оказания противотуберкулезной помощи на основе пациент ориентированного подхода. В прошлом году приступил к работе новый диагностический корпус детской туберкулезной больницы.

Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание комплексному развитию противотуберкулёзной службы региона, укреплению её материально-технической базы. Сегодня начался новый этап ее модернизации. В планах на ближайший период – создание централизованной бактериологической лаборатории и строительство новых и реконструкция существующих зданий диспансерных отделений, а также усиление профилактической работы.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области медицина и здравоохранение Андрей Травников


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