С 1 октября банкам запрещено использовать SWIFT в России

В пресс-службе Банка России пояснили, что на сегодняшний день для обмена финансовыми сообщениями касаемо внутрироссийских операций банки чаще используют собственные системы передачи, системы дистанционного банковского обслуживания, СПФС Банка России, пишет «РГ».

— Ряд банков используют для внутрироссийских операций также и SWIFT. Для защиты информации внутри России, снижения зависимости от услуг внешних провайдеров по таким операциям с 1 октября 2023 года его нельзя будет использовать при внутрироссийском обмене финансовыми сообщениями, — уточнили в Центробанке.

Такой срок установлен не случайно. За оставшееся время банки, которые еще не перешли на альтернативные каналы обмена, смогут провести настройку своих внутренних процессов для бесшовного перехода на новые правила, отметил регулятор.

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, в настоящее время, например, «дочки» западных банков, Райффайзенбанк и Юникредит Банк, а также Газпромбанк продолжают пользоваться SWIFT, так как они не отключены от него.

Собеседник газеты сообщил, что даже для внутрироссийских операций ряду банков, не отключенных от SWIFT, удобнее проводить платежи через эту систему, чтобы не держать внутрироссийскую платформу СПФС, отметив, что других реально работающих сервисов на сей момент нет.

Напомним, что 13 российских банков отключены от SWIFT. СПФС была создана Банком России в ответ на первую волну санкций в 2014 году. По данным ЦБ на февраль, к ней подключено почти 470 участников, из которых 115 — нерезиденты.

Ранее редакция сообщала, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

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