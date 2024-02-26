Для сотрудников Спецавтохозяйства закупили смартфонов почти на 9 млн рублей

Сотрудникам МУП «Спецавтохозяйство (МУП «САХ») закупили 600 смартфонов, которые будут переданы водителям мусоровозов. Сумма контракта составила 8,6 млн рублей.
Все мобильные устройства, предназначенные для служебного пользования, будут снабжены программно-аналитическим комплексом для контроля за работой коммунальной техники «TKOWork». Она была разработана специально для Новосибирской области
— Система централизованно контролирует работу коммунальной техники: ежедневное соблюдение графика вывоза мусора с контейнерных площадок, количество собранных и перевезенных отходов, размещение ТКО на полигонах, а также ежесуточные отчеты о выполненной работе от перевозчиковс системой, — уточнили в компании.
В конце февраля все смартфоны попадут в руки водителей мусоровозов.
Кроме смартфонов для мусоровозов купили системы аппаратно-спутниковой навигации. Сейчас в системе уже зарегистрировано 420 бортов спецтехники, перевозящих ТКО. Данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств в режиме реального времени поступают на ВЕБ-портал.
Напомним, 10 января Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» назначено постоянным региональным оператором по вывозу мусора на семь лет. Оно сменило ООО «Экологию Новосибирск», которое находилось в банкротстве.
Ранее редакция сообщала, что Спецавтохозяйство получило третью мусорную концессию в Новосибирске.
Фото пресс-службы МУП САХ
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