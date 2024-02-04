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Спецавтохозяйство получило третью мусорную концессию в Новосибирске

  • 04/02/2024, 12:47
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Спецавтохозяйство получило третью мусорную концессию в Новосибирске
Запустить этот полигон компания должна через 32 месяца.

Министерство ЖКХ Новосибирской области подвело итоги еще одного конкурса на мусорную концессию. Речь идет о создании и эксплуатации межрайонного комплекса-полигона с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе. Стоимость проекта — 829 млн рублей, в год необходимо проводить сортировку не менее 60 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

Это вторая попытка найти подрядчика для создания полигона. Первый не состоялся так как заявки двух компаний (ООО «Коммунальный транспорт», Иркутск и ООО Спецзавод «Квант», Новосибирск), поступившие на торги, были признаны не соответствующими требованиям.

мусорная концессия

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На участие на вторых торгах заявились ООО «Коммунальный транспорт» и МУП «Спецавтохозяйство». Однако, иркутская компания отозвала заявку. В итоге конкурсная комиссия признала торги несостоявшимися. Однако, после рассмотрения заявки муниципального САХ, предприятие было признано победителем. «Спецавтохозяйство» должно построить полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышеве за 32 месяца. Источник финансирования создания комплекса пока не известен.

Напомним, в декабре 2023 стало известно, что ООО Спецзавод «КВАНТ» подписал концессию на строительство в Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области объектов для утилизации и сортировки отходов. Совокупная мощность сортировки комплексов составит 55 тысяч тонн в год, утилизации — 11 тысяч тонн в год, размещения — 27 тысяч тонн в год. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Около 1 млрд рублей на строительство комплексов планирует предоставить Российский экологический оператор.

Напомним, ранее «Спецавтохозяйство» выиграло два конкурса на концессии по строительству левобережного  и правобережного комплексов в Новосибирске. Правобережный комплекс концессионер должен ввести в эксплуатацию через 21 месяц после регистрации всех договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства концессионного объекта. Левобережный —  через 24 месяца. На создание левобережного комплекса деньги также планирует предоставить РЭС.

Кроме того, МУП стало на 7 лет региональным оператором по обращению с отходами в Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала о том, что 5,8 процентов мусора уходит на вторичную переработку в Новосибирской области. 

Фото пресс-службы МУП САХ

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора мусорная концессия


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