Финансовые услуги ВТБ станут доступнее для 100 млн россиян к 2026 году

В ходе новой стратегии ВТБ планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и к 2026 году довести их потенциальный охват до 100 млн человек, сообщает пресс-служба кредитной организации.

При этом число отделений возрастет на 40%, а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тысяч населенных пунктов, рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков в рамках Стратегической недели ВТБ.

На сегодняшний день ВТБ представлен в 79 субъектах России, а сетью отделений банка охвачено более 50 млн человек, преимущественно в городах с населением от 100 тыс. человек.

Чтобы финансовые продукты и услуги стали доступнее, ВТБ намерен существенно увеличить количество отделений и открывать офисы в городах с населением от 20 тыс. человек. К концу 2026 года филиальная сеть банка увеличится на 40% и достигнет 1,8 тыс. точек.

Для развития выездного канала обслуживания ВТБ планирует уже в этом году в 1,5 раза расширить число своих курьеров-выездных менеджеров и географию их работы до 3,5 тыс. населенных пунктов. Клиенты смогут оформлять кредитные и сберегательные продукты, а также настраивать цифровые сервисы. Для 80% пользователей курьерская доставка заказанных продуктов и сервисов будет доступна за одни сутки.

Большинство курьеров закрепят за спеццентрами (хабами), которые банк создаст уже в этом году. Это позволит эффективнее работать в конкретном регионе, точнее управлять графиками и маршрутами и ускорить доставку продуктов клиентам. К концу года выездные сотрудники смогут обслуживать все города с населением более 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет – 1000 человек.

Кромке того, ВТБ заменит парк банкоматов на новые и современные модели и повысит их доступность. Также кредитная организация увеличит долю банкоматов в торговых центрах, магазинах. Объединенная банкоматная сеть (ВТБ, РНКБ и «Открытие») уже сегодня включает свыше 19 тыс. устройств, в том числе в Крыму и Севастополе. Сеть банкоматов Почта Банка, которыми клиенты ВТБ также могут пользоваться без комиссии, превышает 4,5 тыс.