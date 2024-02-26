После ареста айфона мужчина рассчитался с 6-летним сыном в Новосибирске

В Новосибирске к судебным приставам явился должник по алиментам после того, как узнал, что его автомобиль Toyota Allion объявлен в розыск. На такие меры служители Фемиды пошли из-за того, что сибиряк не платил алименты на содержание своего 6-летнего сына и у него накопился долг в 291 тысячу рублей.
— На приеме у пристава-исполнителя должник посетовал на то, что не может платить алименты, так как нигде официально не работает. При этом мужчина не отказался от алиментов, — пояснили в УФССП по Новосибирской области.
Во время беседы пристав заметил у должника дорогой iPhone 14 Pro и арестовал смартфон. Кроме того, сибиряка обязали предоставить в течение 3-х дней автомобиль, находящийся в розыске.
Не готов лишиться своей ласточки и любимого айфона, горе-отец в тот же день погасил весь накопившийся долг перед сыном полностью.
Ранее редакция сообщала о том, что 50-летний боец из Бердска, находящийся в зоне СВО, выплатил долг по алиментам в 234 тысячи рублей.
Фото: freepik.com-freepik
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