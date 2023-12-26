Для творчества нет преград: в НГТУ поддерживают инклюзивное искусство

Проект направлен на формирование и развитие инклюзивной социокультурной среды и проходит в 2 этапа: отборочный тур (с 21ноября по 20 декабря 2023 года) и гала-концерт с награждением победителей (23-24 января 2024 года). В фестивале принимает участие молодежь с ОВЗ и инвалидностью: учащиеся старших классов общеобразовательных, специальных (коррекционных) школ, ссузов и вузов. В конкурсную программу включены номинации: декоративно-прикладное искусство; жестовое пение; актерское мастерство; вокал; хореография; оригинальный жанр; художественное слово. В 2023 году на конкурс подано 67 заявок: более 100 участников из 5 регионов (Новосибирской области, Республики Бурятия, Пермского, Ставропольского и Красноярского края). В рамках фестиваля для участников и педагогов будет организована деловая программа.

С 2022 года у фестиваля появилось свое пространство: обновленная городская студия инклюзивного искусства «Белый воробей» НГТУ стала точкой кипения творческой студенческой жизни. До этого в Новосибирске не было больших помещений, танцевального и концертного зала, доступного лицам с инвалидностью и ОВЗ.

«Парад талантов» доказал свою эффективность в части тех социальных эффектов, которые мы получили по результатам 4 лет его проведения. Профессиональное сообщество продемонстрировало интерес к инклюзивному искусству и творчеству и выступили инициаторами совместных проектов с участием молодежи с инвалидностью. Стало понятно, что работать с такой категорией молодёжи, интересно и не страшно. Мы получаем много положительных отзывов от участников, их педагогов и родителей. Проект разрушает мифы и дает возможность ребятам развивать творческие способности», — прокомментировала руководитель проекта Елизавета Жидкова.

Межрегиональный молодежный инклюзивный фестиваль «Парад талантов» реализуется силами сотрудников Института социальных технологий НГТУ, Ресурсного учебно-методического центра НГТУ при поддержке ФГАИС Молодёжь России.

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