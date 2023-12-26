Велосипед и зайца на Новый год подарил ребенку новосибирский метрополитен

Новосибирский метрополитен исполнил новогоднее желание 4-летней Жени из города Обь. Волшебство для ребенка подземка совершила в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

— Женя очень хотела велосипед. Метрополитен помог ей осуществить эту мечту, а компанию велосипеду составил большой заяц, имя которому еще только предстоит дать. Но как только имя у него появится, Женя обещала обязательно рассказать об этом не только Деду Морозу, но и тем, с кем познакомилась в метро, — сообщила мэрия Новосибирска в своем Телеграм-канале.

Благотворительный проект стартует ежегодно в преддверии новогодних праздников и делает счастливее тысячи детей с ограничениями здоровья и из малообеспеченных семей.

Девиз кампании: «Каждый из нас может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается!».

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