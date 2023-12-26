Новогодний флешмоб с песнями прошел в Новосибирске

К кинотеатру «Победа» пришли несколько десятков людей для того, чтобы спеть новогодние песни. Об этом сообщают очевидцы.

Песенный флешмоб прошел вечером 25 декабря.

— Мы хотим создать для жителей города новогоднее настроение, — говорит один из участников акции.

Участники флешмоба пели всем знакомые с детства песни. Например, «В лесу родилась елочка». Некоторые жители Новосибирска так увлеклись песнями, что сами присоединились к хору голосов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошел флешмоб «Город танцует».