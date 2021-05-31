Для владельцев электромобилей в Новосибирске отменят транспортный налог

Физические лица и организации-владельцы электромобилей будут освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующие поправки в областной закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» одобрены сегодня на заседании правительства.

— Проектом закона предполагается освобождение владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога сроком на 5 лет, – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолий Костылевский. –Внесение изменений в областной закон обусловлено необходимостью стимулирования использования транспортных средств с электрическими двигателями на территории Новосибирской области и повышение уровня экологической безопасности.

Категория плательщиков налогов, для которых предусматривается налоговая льгота – физические лица и организации-владельцы электромобилей вне зависимости от мощности двигателя. Основанием предоставления налоговой льготы является предоставление паспорта транспортного средства.

По данным ФКУ «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», по состоянию на 1 апреля 2021 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 501 колесное транспортное средство с электрическими двигателями.