«Финансовый директор или творческий подход к бухучету?»

По мере роста бизнеса у владельцев компании появляется все больше и больше вопросов по управлению финансами. Но, часто, руководителю уже не хватает на это ни времени, ни компетенций. Кому он может доверить составление управленческой отчетности, финансовую стратегию и тактику, анализ показателей, управление денежными потоками? Бухгалтеру? Экономисту? Или нанять дорогостоящего финансового директора? Эти вопросы активно обсуждали на заседании многочисленные эксперты и спикеры.

Спикер Голубева Наталья (вице- президент, директор офисов «Райффайзен БАНК» в г. Новосибирск) подробно рассказала о подходе банков к вопросу выбора финансового специалиста. Осветила финансовые маркеры, необходимые для контроля специалиста, которому руководитель хочет доверить корпоративные финансы. Наталья рассказала, когда компании жизненно необходимо нанимать финансистов и какими профессиональными компетенциями обладает грамотный финансист, экономист. Спикер также обозначила отрасли, которым банки дают кредиты легче остальных, например, медицина и производство.

Спикер Гусева Марина (эксперт по системам управления для бизнеса, генеральный директор «Инталев-Сибирь») в своем выступлении красочно и понятно рассказала о жизненном цикле компании в привязке с должностями финансовых специалистов: это такая эволюция от бухгалтера до финансового директора. Много внимание было уделено специфике российского бизнеса и выходящих отсюда последствий в области финансовых стратегий и доверия к бухгалтерам. Спикер, эксперты и участники заседания вместе обсудили главные и необходимые критерии, профессиональные компетенции квалифицированного финансиста, которому владелец может доверить корпоративные финансы. Все согласились, что сегодняшним специалистам не хватает системности мышления, стратегического видения, недостаточно глубины понимания бизнеса, а, иногда, и элементарных экономических, бухгалтерских знаний.

Как заявила один из участников встречи, Анна Котыхова (старший преподаватель кафедры финансов и кредита Сибирского института управления РАНХиГС при Президенте РФ) часто бухгалтеры, финансисты «плавают» в основных знаниях, и используют «творческий подход в бухгалтерском балансе» — что недопустимо.

Эксперт Ваулин Евгений (владелец и генеральный директор завода по производству сэндвич-панелей под наименованием «ТЕХНОПАН») поделился своим опытом и мнением на тему поиска финансового директора. Евгений отметил важность работы в единой связке отдела продаж и финансового отдела. Так же он сказал о необходимости обладать финансовому специалисту харизмой, коммуникабельностью, чтобы вовремя и правильно влиять на бизнес –процессы компании.

Эксперт Мартыненков Владимир (генеральный директор строительного концерна «Группа Мета») обозначил участникам важность прописания всех бизнес- процессов компании, особенно финансовых; прозрачность автоматизации финансов и внимательного отношения к финансовым кадрам. Владимир также поделился опытом, как они несколько лет обходились без финансового директора, как длительно искали нового кандидата и на что обращали внимание при выборе.

Эксперт Педенков Дмитрий (владелец сети магазинов «Радиотехника») рассказал участникам о важности кадрового резерва финансистов в компании, о постоянном обучение кадров. Дмитрий за почти 30 лет в бизнесе вырастил своего финансового директора, часто учился вместе с ним, и доверие сложилось. Эксперт отметил три важных критерия для финансистов: преданность, порядочность, развитые коммуникативные навыки. Дмитрий сказал: «Люди у нас учатся, не уходят, а часто и возвращаются, потому что у нас есть технология передачи знаний, в том числе и финансовых. Сотрудники понимают, что компания в них вкладывается и преданы ей».

Эксперт Крылова Анна (главный бухгалтер по управленческому учету, сетевая компания «Greenway») изложила несколько кейсов, где эффективность управления финансами зависела от умений финансового директора в области автоматизации, в обладании такими качествами как оперативность и умение построить такую финансовую модель и такие финансовые бизнес- процессы, в которых достоверность финансовой информации была бы стабильна и надежна.

Участники задавали вопросы спикерам и экспертам по различным нюансам темы доверия к финансовому специалисту. Обсуждались вопросы аутсорсинга и внутреннего аудита финансовых процессов.

По окончании заседания все поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки.

Спасибо спикерам и экспертам, участникам и партнерам Клуба Директоров!

Следующее заседание клуба 24 июня 2021 года.

Тема: «Продажи в эпоху всезнающих клиентов»