Ученые усилят контроль за месторождениями и лесами Сибири

Через две недели руководство СО РАН планирует подписать ряд соглашений с Красноярским научным центром, предметом которых станет изучение и последующее внедрение научных разработок на территории Арктики. Об этом учёные рассказали в ходе пресс-конференции в ТАСС.

— Появление соглашения даёт нам возможность проектировать конкретные научные и образовательные проекты, — говорит ректор Сибирского федерального университета (Красноярск) Максим Румянцев. — Мы фиксируем сибирскую идентичность и проблемы, связанные с Арктикой. Это — бережное освоение недр крупными предприятиями, изучение культуры малочисленных народов Сибири. Это — исследования, направленные на интегрирования радиолокации в Арктике. Мы как институт плотно занимаемся миграцией северного оленя, исследованиями сибирских лесов, вопросами, которые связаны с климатической повесткой. Мы видим партнёров в лице СО РАН и понимаем, как можем друг друга дополнять.

Как отмечает руководитель университета, опыт взаимодействия с учёными СО РАН применительно к арктическим территориям у Красноярска уже есть.

— У нас была совместная работа в рамках экспедиции, которая касалась чрезвычайной ситуации в Норильске, — рассказывает Румянцев. — Сейчас, если наши совместные экспедиции планировать, то они должны быть связаны с экологией, экологической безопасностью, археологическими исследованиями. То есть у нас есть, как минимум, несколько тем для взаимодействия. Это — предмет обсуждения дорожной карты, которую мы сейчас готовим.

Со своей стороны, в СО РАН намерены сконцентрировать внимание на месторождениях.

— Целью нашей поездки из Новосибирска в Красноярск будет именно обсуждение взаимодействия Красноярского края и СО РАН по освоению месторождений, прежде всего, Попигайского месторождения, — говорит председатель СО РАН, академик Валентин Пармон. — Эта задача будет решаться с точки зрения и геологии, и материаловедения, и экологических проблем.

По словам академика, помимо месторождений, учёные СО РАН, отдельное внимание уделяют арктическим лесам.

— Именно с помощью специалистов Красноярского научного центра мы сформировали новый научный совет в СО РАН — по экологии Сибири и Восточной Арктики, — говорит Пармон. — Отдельная тематика там — проблема лесов. Ей очень квалифицировано занимается Институт леса в Красноярске. В Иркутске и Бурятии учёные занимаются тем, что связано с лесами вокруг Байкала. Специализировано проблемами лесов занимаются два томских института. В Новосибирске специализированный институт занимается биологическими вредителями и способами защиты от них лесов. Это одна из принципиально важнейших тематик нашего взаимодействия с университетами и для развития СО РАН.

Напомним, что в прошлом году сибирские учёные продемонстрировали одну из своих разработок для Арктики — накопитель энергии, рассчитанный на эксплуатацию при температуре до -60 градусов.