Для выпускников детдомов организуют социальную гостиницу

Социальная гостиница откроется на базе МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Тёплый дом» на ул. Выставочной, 40. Здесь будут проживать выпускники из замещающих семей и интернатных учреждений города и области с инвалидностью и ОВЗ, которые испытывают трудности в социальной адаптации. Возраст ребят — от 18 до 23 лет. Гостиница рассчитана на 40 человек, сообщает пресс-центр мэрии.

— У нас существовали некоторые виды помощи: мы помогали выпускникам снимать жильё и компенсировали затраты, также устраивали их к родственникам. Все эти меры не решали проблемы, поскольку это дети особой категории. У них существуют сложности с социализацией, с трудоустройством. Поэтому мы решили реализовать данный проект, — рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Контракт с выпускниками будет заключаться на один год. В течение этого времени с молодыми людьми будут заниматься психологи и другие специалисты, также будет проводиться обучение и профориентация — в зависимости от предпочтений ребят. Им будет оказана помощь в трудоустройстве и сопровождение на протяжении всего адаптационного периода.

Сейчас в гостинице заканчивается ремонт, идёт оснащение комнат. В учреждении будут созданы все условия для того, чтобы молодые люди чувствовали себя самостоятельными. Так, при желании они смогут готовить пищу на оборудованной кухне или питаться в организованном на базе гостиницы кафе. Что касается режима, то ограничений для проживающих здесь не предусмотрено. Единственное, молодым людям придётся соблюдать правила общежития — проявлять уважение к соседям, не шуметь, не распивать спиртные напитки. Также при необходимости автовладельцам будут предоставлены парковочные места.

Открыть социальную гостиницу для выпускников детских домов планируется в сентябре.

Фото с сайта МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Тёплый дом»