В Новосибирске строится новый молзавод мощностью 20 тонн в сутки

К строительству молокозавода потребительский сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив (ПСПК) «Сибирская усадьба» приступил несколько лет назад. В августе 2018 года кооператив стал участником конкурса на оказание грантовой поддержки развития материально-технической базы потребительских кооперативов. Между ПСПК и министерством сельского хозяйства Новосибирской области было заключено соглашение о предоставлении гранта в сумме 33 млн рублей на развитие материально-технической базы кооператива, напоминает пресс-центр мэрии.

Стоимость строительства молочного завода мощностью 20 тонн в сутки составляет около 120 млн руб., на текущий момент освоено 95 млн руб., работы выполнены на 80 %. Окончание строительных работ запланировано на октябрь 2019 года, в этот период произойдёт пробный запуск завода, после этого будет сертифицироваться продукция и производство. Полный запуск завода и выход на плановую мощность запланирован на февраль 2020 года.

На молочном заводе планируется переработка натурального молока, произведённого фермерами Новосибирской области. Продукт будет полностью натуральным и экологически чистым. Плановый ассортимент — более 30 видов продукции, включающий молоко разной жирности, сливки, сметану, кисломолочные продукты, йогурты, творог, масло и мягкие сыры. Готовая продукция будет реализовываться в торговых сетях (ООО ТХ «Сибирский Гигант» и ООО «Лента») и собственных торговых отделах розничной сети.

На втором этапе развития планируется расширение завода: приобретение дополнительного оборудования (под него предусмотрено место в производственном помещении) и увеличение производимой продукции до 40 тонн в сутки и до 14 000 тонн в год.

Потребительский сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Сибирская усадьба» был создан для привлечения сельхозпроизводителей для запуска молочного завода и совместной переработки молока. В состав кооператива вошли как личные подсобные хозяйства, так и фермерские хозяйства и юридические лица. Участники кооператива занимаются выращиванием коров и производством молока, а также скупкой молока у фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в Коченевском и Искитимском районах.

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