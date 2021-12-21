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«Новый регоператор вряд ли возьмет на себя обязательства по долгам перед полигонами и перевозчиками за вывоз мусора»

  • 21/12/2021, 12:12
Автор:
Новости Новосибирска
Губернатор Новосибирской области прокомментировал информацию о возможном расторжении договора с «Экологией-Новосибирск».

— Что касается процедуры банкротства или самобанкротства (О планах по выходу на самобанкротство в начале декабря сообщила ООО «Экология-Новосибирск», входит в ГК «ВИС» — Ред.), могу успокоить, по крайней мере на ближайшие месяцы: самобанкроство — это не самоликвидация. Никто не говорит о том, что «Экология-Новосибирск» прекращает свою деятельность. Из этого процесса (самобанкротство) можно выйти. Надеюсь, что наши партнеры смогут решить все вопросы, которые сейчас есть, — сообщил, отвечая на вопросы радиослушателей в рамках эфира программы «Есть мнение», губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что речь идет о погашении накопившейся за предыдущие годы задолженности перед перевозчиками и полигонами по утилизации ТКО.

Если коллеги найдут решение, то смогут выполнять свою функцию дальше. Если не найдут, то мы будем вынуждены идти на жесткие меры, — подчеркнул Травников. — Но резких движений в праздники не собираемся делать. Они должны пройти планово.

Новости Новосибирска

А вывозить мусор кто будет? Ситуация с «Экологией-Новосибирск» напоминает хороводы на минном поле

Напомним, на минувшей неделе новосибирские СМИ, со ссылкой на губернатора, сообщили, что он «дал распоряжение о подготовке к расторжению договора с регоператором».

Глава региона также прокомментировал информацию о возможной замене регоператора. Второй год эту тему активно лоббирует муниципалитет Новосибирска и ряд депутатов регионального парламента. В частности, речь идет о МУП «Спецавтохозяйство», которое до мусорной реформы занималось вывозом мусора в Новосибирске.

— Найти альтернативу несложно. Есть предприятие, которое заявило о готовности вывозить ТКО. Но сам процесс перехода всегда болезненный, вызывает сбои, — предупредил Андрей Травников. — Кроме того, нам не хотелось бы оставить перевозчиков, которые работают в регионе один на один с долгами (Накопившимися во время работы с «Экологией-Новосибирск» — Ред.). Если (На рынок утилизации ТКО— Ред.) зайдет новая компания, то она не возьмет на себя обязательства по расчетам за накопленные предшественником долги.

Интересно, что данные по долгам перед перевозчиками и полигонами, которые приводятся в публичной плоскости разными участниками процесса, сильно отличаются. В частности, на сессии регионального парламента на минувшей неделе министр ЖКХ области Денис Архипов сообщил, что в настоящее время имеются решения судов о взыскании задолженности за транспортирование ТКО в 2019 году и в первой половине 2020 года. Исковые требования на общую сумму 353 млн рублей рассмотрены судами первой апелляционной инстанции и оставлены в силе. Еще одно исковое заявление на сумму 171 млн рублей находится на рассмотрении в апелляции. Общая сумма риска в настоящий момент — 524 млн рублей. Текущая сумма задолженности перед субподрядчиками, коммунальными предприятиями — 52,6 млн. В связи с этим регоператор ведет переговоры о рассрочке выплаты задолженности перед субподрядчиками по уже вынесенным судебным решениям. В отношении субподрядчиков — предприятий ЖКХ — регоператор предлагает трехсторонние соглашения о погашении задолженности между регоператором, подрядчиком и субподрядчиком. Кроме того, компания рассчитывает на помощь со стороны собственных акционеров. В качестве еще одного источника погашения задолженности в региональном правительстве называют дебиторскую задолженность регоператора в размере 1,5 млрд.

Депутат Заксобрания, зампредседателя комитета ЖКХ Вадим Агеенко сообщил, что располагает совершенно другими цифрами:

— Я отобрал информацию только по долгам перевозчикам, — говорит депутат. — Проанализировал 28 судов: выставлено исков на 2,4 млрд. Если оттуда убрать 600 млн штрафов, будет 1,5 млрд, из которых 748 млн уже выиграли апелляцию. Вы знаете, что если апелляцию выиграли, то кассация уже ничего не решит. Плюс последние 5 исков, которые предъявили самые крупные перевозчики на 650 млн, и они явно выиграют. При этом «валовка» регоператора составляет 4 млрд рублей в год.

В ходе бизнес-встречи, которую редакция бизнес-портала Infopro54 провела в середине декабря, один из участников рынка утилизации ТКО говорил об условиях стабилизации ситуации на рынке.

— На самом деле ситуация довольно простая. Все упирается в то, готовы ли бенефициары компании (ООО «Экология-Новосибирск» — ГК «ВИС». — Ред.) инвестировать деньги в этот проект или нет. На текущий момент необходимо инвестировать минимум 700 млн рублей, чтобы ситуация стабилизировалась и регоператор начал работать нормально, — пояснял директор ГК «Тайгер Сибирь» Кирилл Ритерман. — Взять эти деньги из каких-то других источников будет крайне сложно. Договориться с перевозчиками о каких-то рассрочках на текущий момент — маловероятно, так как не видно никакой тенденции на оздоровление компании и в целом деятельности регоператора.

Кстати, во время радиоэфира Андрей Травников признал, что по сравнению с августом 2021 года, работа компании «Экология-Новосибирск» поменялась в лучшую сторону, с точки зрения вывоза мусора. Если замечания к работе регоператора и есть, то они локальные. Массовых проблем, как было летом, сегодня не фиксируется.

— В праздничные дни за работой регоператора будет организован контроль силами министерства ЖКХ, соответствующего департамента мэрии Новосибирска и других муниципалитетов, — пообещал губернатор. — Традиционно в праздничные дни мы генерируем больше упаковки, а подрядчики-перевозчики иногда забывают заезжать по всем адресам, так что усиленный контроль в это время требуется. Если сбои с вывозом ТКО в грядущие новогодние каникулы и будут, то локальные, из-за нарушения отдельных исполнителей.

Напомним, ГК «ВИС» строит в Новосибирске несколько крупных объектов: четвертый мост через Обь, семь поликлиник, а в лице регоператора должна была построить в регионе два мусорных полигона.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : утилизация мусора регоператор бизнес


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