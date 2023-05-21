Дмитрий Калинин: Внимание на рейтинговые данные обращают от 15 до 20% абитуриентов

— В последнее десятилетие тема рейтингов вузов активно развивается, и число разного рода оценочных платформ до сих пор возрастает. Это связано в том числе с тем, что в этот период выросло количество открытых источников, которые позволяют найти и проанализировать информацию об учебных заведениях: начиная от публикационной активности и заканчивая их финансовым состоянием; а также с появлением технологий оперативной обработки больших данных.

Для вузов рейтинги, с одной стороны, несомненный ресурс для продвижения своих услуг, и этим пользуются компании, предлагающие платные услуги по организации тренингов, консультаций, обучению методикам «попадания» вузов в те или иные рейтинги. Услуги таких компаний по стоимости порой уравниваются с рекламным бюджетом регионального вуза. С другой стороны, несомненно, рейтинги являются индикатором успеха или, напротив, определенных сложностей в развитии учебных заведений, предоставляя возможность самооценки усилий вузов по развитию. Главное – правильно интерпретировать данные. Третий момент связан с тем, что по определенным рейтингам, как правило, государственным, измеряется эффективность вузов с точки зрения регулятора, а это затем находит свое отражение в том числе в финансировании. Отмечу также интересный момент – в ряде стран, особенно в тех, которые испытывают сложности с доступом к мировым информационным ресурсам, рейтинги являются единственным инструментом для выбора вуза. Прежде всего это касается развивающихся стран Африканского континента.

Что касается российских реалий, то внимание на рейтинговые данные обращают от 15 до 20% абитуриентов. Однако для родителей абитуриентов этот ресурс имеет более существенное значение.

Например, если рассматривать рейтинги агентства RAEX, то они относятся к так называемой группе «Три миссии университета» — это те рейтинги, которые рассматривают совокупность показателей по трем областям деятельности вузов. Эти области, или миссии, — образование, наука и участие вуза в развитии своего региона. Рейтинг строится на основе анализа открытых источников, а также на основе данных опроса работодателей и на данных, предоставляемых самим вузом. Тот момент, что в двадцатке лучших вузов по данным предметных рейтингов RAEX сибирских вузов оказалось не так много (от Новосибирска, например, два вуза), не стоит считать показателем низкой эффективности учебных заведений нашего региона. Каждый вуз силен по-своему, у него своё видение целевой аудитории, своей миссии, заказчика образования и своя специфика продукта. Поэтому правильнее ориентироваться на несколько специфичных рейтингов или на сводные, агрегированные рейтинги. Так, Национальный агрегированный рейтинг вузов, составляемый Гильдией экспертов в сфере профессионального образования, к Премьер-лиге и к I лиге вузов России отнес уже 4 вуза Новосибирска – НГУ, НГТУ, НГУЭУ и Новосибирскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки. А этот рейтинг как раз оценивает результаты вузов по участию в основных рейтингах. Сейчас позиции университетов оцениваются по интегральным оценкам их участия в 12 рейтингах, а это означает, что учитывается и образовательная, и научная, и публикационная активность, упоминаемость вуза в СМИ, востребованность выпускников, международная деятельность, сотрудничество с регионом и многие другие показатели. Также заслуживает внимания авторитетный Московский международный рейтинг вуза «Три миссии университета», в который из числа новосибирских вузов попали НГУ, НГТУ, НГУЭУ и НГМУ. Этот рейтинг отличается своей объективности в силу того, что при его составлении используются опросы работодателей, источники наукометрических данных и аналитические материалы регулятора – т.е. только внешние ресурсы оценки деятельности университетов.