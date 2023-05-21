В районе деревни Алексеевка под Новосибирском горят поля

21 мая в районе деревни Алексеевка под Новосибирском загорелась трава в заболоченной местности, сообщили в пресс-службе региональном МЧС. Возгорание произошло в районе полудня. Дым от пожара виден из разных частей города.

В ведомстве уточнили, что для тушения пожара на месте работают 12 человек и 3 единицы техники.

— Угрозы населенным пунктам нет, — заверили специалисты.

Напомним, вчера возгорание травы было зарегистрировано вблизи садоводческого общества «Геофизик» около города Обь.

По данным МЧС по Новосибирской области, по состоянию на 08:00 21 мая 2023 года, организована работа по тушению 94 пожаров (14 — в городе, 80 — в области). На территории Новосибирской области до 23 мая действует особый противопожарный режим.

Ранее редакция сообщала, что около дачных обществ и города Обь пожарные тушат ландшафтный пожар.