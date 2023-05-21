За восстановление аварийного выхода бомбоубежища в Новосибирском театре оперы и балета готовы заплатить 10 млн рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на восстановление аварийного выхода из защитного сооружения гражданской обороны (бомбоубежища)Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Особо отмечается, что участник аукциона должен иметь лицензию на осуществление работ по ремонту объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Техническим заданием подрядчик должен выполнить: подготовительные работы и земляные работы на площади 364,4 кв. метров, бетонирование и армирование туннеля и оголовка, внутренние отделочные работы тоннеля и оголовка, установку защитных герметических дверей и ставень в проемах, электроосвещение тоннеля, монтаж светильников, розеток (16 шт), отделочные работы по фасаду оголовка, устройство кровли оголовка, а также выполнить работы по благоустройству и вывести мусор.

— Выполнение работ не должно мешать основной деятельности Заказчика. Необходимо учитывать репертуар и график проведения репетиций и спектаклей, — говорится в документе.

Подрядчик должен приступить к работам сразу после заключения контракта и завершить их не позднее 7 декабря 2023 года.

Начальная цена контракта — 9 899 092 рубля. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений

Объект культурного наследия федерального значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета» расположен в центре города Новосибирска, на площади им. Ленина. Здание постройки 1933-1945 г.г. выполнено в железобетонном монолитном каркасе, с монолитными железобетонными перекрытиями. Стены наружные и внутренние кирпичные. Перекрыто уникальным по своей конструкции монолитным железобетонным куполом диаметром 60 м. Здание является памятником архитектуры федерального значения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта бомбоубежища на ул. Котовского.