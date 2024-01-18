Дмитрий Косенко: Предприниматель имеет право на адвоката, даже если он проходит допрос в качестве свидетеля

Эксперт адвокатского бюро принял участие в крупном семинаре, организованном аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Как оказалось, для представителей бизнеса тема допросов и вызова к следователям в качестве свидетеля в последние годы стала крайне актуальной.

― В общем случае свидетель вызывается на допрос повесткой, которая вручается под расписку либо передается с помощью средств связи, ― напомнил Дмитрий Косенко. ― Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки.

Но предприниматель не обязан являться на допрос незамедлительно и без повестки, подчеркнул эксперт.

Например, об этом говорит Постановление Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 02.03.2023 № 77-279/2023 о пересмотре приговора Свободненского городского суда Амурской области и апелляционного постановления Амурского областного суда от 02.06.2022. Кассационная инстанция постановила, что для того, чтобы признать лицо виновным в отказе выполнить законное требование о необходимости проехать в отдел полиции для опроса по существу проводимой проверки, необходимо оценить следующие обстоятельства:

― Имеет ли лицо фактически статус свидетеля. ― Проверить законность оснований для доставления свидетеля в отдел полиции. ― Проверить наличие обязанности лица незамедлительно проехать в отдел полиции (если проверка поводится в отношении конкретно этого лица и лицо не имеет статус свидетеля, лицо совершило административное правонарушение или преступление). ― Было ли сотрудником полиции предложено явиться в отдел полиции в другой день в определенное время с вручением повестки с целью получения объяснений. ― Согласно ли было лицо явиться в отдел полиции по повестке.

Кроме того, устанавливается категорический запрет на допрос в качестве свидетеля, если в отношении данного лица возбуждено уголовное дело. В некоторых случаях предприниматель может быть допрошен в качестве свидетеля, если уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

― Соответственно, допрос в качестве свидетеля предпринимателя, в отношении которого имеются основания полагать о его причастности к совершению преступления (подмена процессуального статуса), может быть признан незаконным, ― добавляет эксперт.

Предприниматель, допрашиваемый в качестве свидетеля по уголовному делу, обладает правом на защиту, то есть использование услуг адвоката.

Показания допрашиваемого лица записываются по возможности дословно, напомнил эксперт. Необходимо следить, чтобы следователь входе допроса фиксировал показания свидетеля, а не формировал нужный следствию протокол на основании полученных от свидетеля сведений. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению.

Досье: Дмитрий Косенко ― член Адвокатской палаты г. Москвы, автор научных статей и публикаций, руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Воробьев и партнеры».