Московская компания спроектирует дублер Большевистского шоссе в Новосибирске

Мэрия Новосибирска подводит итоги торгов по выбору подрядчика на выполнение работ по поведению инженерных изысканий, а также разработке проекта планировки с проектом межевания линейного объекта, проектной документации по строительству продолжения улицы Кирова. Речь идет об участке дороги от улицы Выборная до Ключ-Камышенского плато. Стартовая цена контракта составляла 33,4 млн рублей.

На торги заявились четыре компании, все заявки признали соответствующими требованиям. Победителем комиссия назвала ООО «Мост» (Москва). Она сообщила о готовности выполнить работу за 29 млн рублей.

Напомним, речь идет о строительстве магистральной улицы общегородского значения 2-го класса регулируемого движения, протяженностью 3,05 км и шириной — не менее 6 полос. Также планируется расширение моста через реку Камышенка. Сдать проектную документацию с положительным заключением экспертизы подрядчик должен в декабре 2024 года.

По данным Seldon.Basis, ООО «Мост» создано в 2015 году, уставный капитал — 430 млн рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка в 2022 году — 14,4 млрд рублей (149% к 2021 году), чистая прибыль — 37,77 млн рублей (25%). У компании 19 выигранных контрактов на 802 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было подписано c ГКУ «УДМС». Гендиректор — Андрей Устинов, собственники — ООО «Барус» и ООО «Платформа» по 47,5%, ООО «Лидер» — 5%. У компании в Омске есть одноименный филиал, а также дочерняя организация — ООО «ЗМК Мост».

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