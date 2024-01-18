Пожарные отрывают сайдинг, чтобы потушить трехэтажку на улице Костычева в Новосибирске

Трехэтажных барак загорелся вечером, 18 января, на улице Костычева. По оперативным данным во втором подъезде происходит горение электропроводов и фасада.
― При помощи бензорезов и автолестницы сотрудники МЧС России вскрывают сайдинг стены и кровлю дома, чтобы добраться до локальных очагов. В том числе при помощи тепловизоров осуществляют поиск скрытых очагов горения, ― прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.
Усиленная группировка МЧС тушит пожар и стоит на защите дома, чтобы огонь не уничтожил его полностью. Энергетики полностью обесточили дом.
Из подъезда эвакуировались 57 человек, из них 4 детей. Предварительно известно, что пострадавших нет.
На место прибыл автобус для обогрева жильцов.
Фото: МЧС по Новосибирской области.
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