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Пожарные отрывают сайдинг, чтобы потушить трехэтажку на улице Костычева в Новосибирске

  • 18/01/2024, 22:12
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Пожарные отрывают сайдинг, чтобы потушить трехэтажку на улице Костычева в Новосибирске
Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в трехэтажном многоквартирном доме в Ленинском районе.

Трехэтажных барак загорелся вечером, 18 января, на улице Костычева. По оперативным данным во втором подъезде происходит горение электропроводов и фасада.

― При помощи бензорезов и автолестницы сотрудники МЧС России вскрывают сайдинг стены и кровлю дома, чтобы добраться до локальных очагов. В том числе при помощи тепловизоров осуществляют поиск скрытых очагов горения, ― прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.

Усиленная группировка МЧС тушит пожар и стоит на защите дома, чтобы огонь не уничтожил его полностью. Энергетики полностью обесточили дом.

Из подъезда эвакуировались 57  человек, из них 4 детей. Предварительно известно, что пострадавших нет.

На место прибыл автобус для обогрева жильцов.Пожарные отрывают сайдинг, чтобы потушить трехэтажку на улице Костычева в Новосибирске

 

Фото: МЧС по Новосибирской области.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : пожар МЧС Костычева


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