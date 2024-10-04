Дмитрий Патрушев обсудил с губернатором Андреем Травниковым вопросы социально-экономического развития субъекта

Дмитрий Патрушев назвал Новосибирскую область привлекательным для компетентных кадров, научного сообщества и бизнеса центром, отметил активный рост инвестиций, развитие обрабатывающего сектора, в частности технологические и наукоёмкие производства, и положительную динамику в животноводстве.

Наряду с этим, заместитель Председателя Правительства также обратил внимание на работу региона в сфере природопользования и охраны окружающей среды. В этом году Правительство выделило на них 281 млн руб. Благодаря чему Новосибирская область продолжит работу по созданию системы обращения с отходами в рамках нового федпроекта «Экономика замкнутого цикла» для повышения уровня комфорта и качества жизни населения.

В свою очередь, Андрей Травников поблагодарил Дмитрия Патрушева за визит уже в качестве куратора социально-экономического развития СФО и добавил, что единственная отрасль, которая отстает — это агропромышленный комплекс. Однако хоть негативные погодные условия сибирских аграриев не радуют уже второй год, они не опускают руки и продолжают развиваться, обновлять технику.