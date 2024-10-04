В суд направлено дело о мошенничестве на 46 миллионов рублей

Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве пяти жителей Бердска и Искитима на рынке недвижимости: ущерб превысил 46 миллионов рублей.

Обвиняемые с сентября 2021 по январь 2023 заключали фиктивные сделки купли-продажи жилья в Бердске и Искитиме, а деньги тратили на личные нужды.

Группа включала трех женщин и двух мужчин, руководила ей 34-летняя жительница Искитима, совершившая 10 преступлений.

25 января 2023 она и остальные были задержаны. Руководитель группы обвиняется ещё в 27 эпизодах мошенничества и растрате в крупном размере. Она брала деньги под видом займов, но не возвращала.

—Всего по уголовному делу потерпевшими признано 40 человек. Общий размер материального ущерба составляет свыше 46 млн рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

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