Налог на бездетность хотят ввести для жителей России

В России нужно вернуть налог на бездетность, как это было в СССР. Однако цель такого налога не в том, чтобы заставить платить тех, кто не хочет иметь ребенка, а в том, чтобы поддержать детей, оставшихся без родителей. Об этом заявил депутат Государственной думы, генерал Андрей Гурулёв.

По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов.

При этом депутат признал, что после данного заявления на него обрушится волна критики, однако добавил, что «ему фиолетово».

— Конечно, будут лупить. А как же? Либералы первые. Со свистом. Да мне фиолетово. Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети, — обосновал заявление в разговоре с телеканалом «Царьград» Гурулёв.

Парламентарий также поддержал законодательную инициативу о запрете пропаганды «чайлдфри». Он убежден, что необходимо бороться с идеологией бездетности, которая навязывается молодежи.

В конце прошлого года уже обсуждалась подобная мера. Тогда с предложением ввести сбор на бездетность выступил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. При этом он отметил, что не стоит эту меру воспринимать как наказание, а, скорее, как способ решения демографической проблемы.

— Ввести налог на бездетность как в Советском Союзе было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал, — заявлял Федоров.

Тогда введение налога на бездетность поддержали только 16% новосибирцев. По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, 84% горожан против, при этом 25% респондентов скорее не поддерживает инициативу, а 59% «однозначно против».

Ранее редакция сообщала о том, что депутат ГД из Новосибирска Александр Аксененко предложил увеличить выплату на новорожденного до 50 тысяч рублей. Сейчас единовременная выплата при рождении ребенка в регионе составляет чуть больше 29,5 тысяч рублей. За первое полугодие 2024 года рождаемость в России упала на 3%. Одной из главных причин снижения рождаемости является сложное финансовое положение семей.