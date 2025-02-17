Дмитрий Пьянов: решение ЦБ по сохранению ставки — «точка оптимума» для экономики

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов охарактеризовал удержание ключевой ставки ЦБ на уровне 21% как новую «точку оптимума». Он считает, что это решение поможет сохранить баланс в экономике.
— Теперь это не просто борьба с инфляцией любыми средствами, а поиск оптимального пути для предотвращения рецессии и поддержания роста в ключевых секторах с более постепенным движением к целевым показателям. На мой взгляд, сама ставка уже не так критична; мы можем функционировать с 21%, и именно поэтому многие эксперты ожидают, что она останется такой надолго. Мы можем сбалансировать другие регуляторные меры, чтобы экономика получала необходимые инвестиции, — отметил Пьянов в интервью РБК ТВ.
По его мнению, наиболее интересными будут прогнозы по инфляции и кредитованию, а падение корпоративного портфеля в январе не может служить показателем для годовых расчетов.
— Я полагаю, что в целом кредитный портфель вырастет на 8-10% по итогам года, — добавил он.
Эксперты ожидают, что ставка останется на уровне 21% в течение года.
— Очевидно, что внутренняя процентная ставка в банковской сфере стала более проинфляционной и менее жесткой (то есть не КС+4, а КС+2). В остальном факторы остались практически без изменений по сравнению с состоянием дел в декабре… Инфляционные ожидания среди населения достигли двузначных значений на локальном пике, а компании планируют 10,7% инфляции в своих бизнес-моделях и стремятся следовать этим прогнозам. Все вышеперечисленные обстоятельства указывают на отсутствие оснований для смягчения денежно-кредитной политики», — заключил Дмитрий Пьянов.
Фото freepik, автор: freepik
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