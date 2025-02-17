Шесть нелегальных мигрантов попали под амнистию по указу Путина в Новосибирске

Шесть иностранных граждан добровольно обратились в полицию города Новосибирска, чтобы урегулировать свое правовое положение в России. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МВД по региону Кирилл Травин на оперативном совещании. Согласно указу президента России Владимира Путина от 30 декабря 2024 года, иностранцы, находящиеся в России без законных оснований, имеют право на амнистию.

Нелегальным мигрантам предоставили возможность легализовать своё положение на четыре месяца, начиная с 1 января 2025 года.

— Иностранные граждане, находящиеся в России с нарушением срока пребывания, обязаны обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту своего нахождения или в филиал ФГУП «ПВС» МВД России», — отмечала Ирина Сухорукова, начальник отдела УВД ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Иностранцам, которые добровольно обратятся в полицию и не будут нарушать сроки пребывания в России, не грозит высылка, помещение в специальное учреждение или запрет на повторный въезд в страну. Однако, если иностранный гражданин нарушит сроки пребывания и не явится в полицию, его ждёт высылка с полным запретом на въезд в будущем.

Новый порядок депортации мигрантов вступил в силу с 1 февраля 2025 года.

Отметим, что на неделе с 10 по 16 февраля из Новосибирской области принудительно депортированы 26 мигрантов.

Ранее редакция сообщала о том, что в поисках мигрантов-нелегалов силовики нагрянули в один из ТЦ Новосибирска. Больше половины застигнутых врасплох иностранцев отправили в военкоматы.